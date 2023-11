GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO SUORE MANTELLATE IN STRADA PER AIUTARE NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA

Sono andati in soccorso alla professoressa Manrica Castellani la cui abitazione ha subito ingenti danni nella alluvione delle scorse settimane

PISTOIA. Da Pistoia arriva una toccante storia di solidarietà e sostegno, in una sorta di patto tra generazioni differenti.

In questi giorni, infatti, gli alunni della quinta liceo dell’Istituto suore Mantellate di Pistoia, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, si sono organizzati per andare in soccorso della professoressa Manrica Castellani, che ha subito ingenti danni alla sua abitazione dopo l’alluvione della scorsa settimana.

Gli studenti, ai quali dopo qualche giorno si sono aggiunti anche alcuni professori, in maniera spontanea ed indipendente, si sono organizzati per andare a spalare fango e detriti dalla casa della professoressa, che si trova a Pistoia ed è stata interessata dai tragici eventi atmosferici.

Subito dopo le lezioni i ragazzi e le ragazze, pala e strumenti in spalla, sono andati nei giorni scorsi ad aiutare la loro insegnante.

Un esempio di grande solidarietà e di attenzione al prossimo da parte di una generazione che, forse, in modo troppo superficiale, viene indicata spesso senza particolari valori.

[gianpaolo ansalone]