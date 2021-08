gloria al regime! TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, LEGALITÀ: A QUARRATA “TUTTI MORTI DI SALUTE” GRAZIE AL SINDACO DEMOCRATICO

Una pseudo-democrazia di regime in cui una giunta ha assessori sordomuti come la Marini e che costruiscono abusivamente dietro casa propria come il Niccolai, ve la meritate tutta, quarratini di destra, di sinistra e di finta opposizione, che parteciperete in massa all’ipocrisia della marcia della “giustizia alla Palamara”!

O SIA L’ARCI O CHIESA SIA

VÉGGO SOLO IPOCRISIA!

Morale della favola…

MORTI DI SALUTE è un film che il sindaco di Quarrata dovrebbe prima imparare a memoria, poi esportare accuratamente in tutte le frazioni del territorio per indottrinare gli elettori sui magnifici risultati ottenuti dalla sua giunta in ciabatte dell’Anpi nel campo della trasparenza, dell’anticorruzione e della legalità. C’aggiungesse – direbbe il suo fu-compagno D’Alema – pure la Giustizia, alla cui marcia (anche aggettivo qualificativo dalla stessa radice del verbo marcire) siamo certi che Okkióne I sarà in prima fila nei prossimi giorni. Lui è, infatti, democratico. Ovviamente con il suo Green Pass[era] appiccicato in fronte. Ma, se anche non ce l’avesse, non rischia di essere multato dal Bai: primo, perché il Bai a lui, le multe non gliele faceva mai; secondo, perché il Bai è andato in pensione e, purtroppo, assolutamente indenne…). Chi vivrà vedrà e viva la legalità!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]