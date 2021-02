governo draghi. “DAL MIO PARTITO MI SAREI ASPETTATO IL CORAGGIO DI ESPRIMERE RADICALI SI E NO QUANDO CE NE FOSSE STATO BISOGNO”

Paolo Bruni ha rassegnato le dimissioni immediate e irrevocabili da ogni incarico nel Partito Democratico

PISTOIA. Un passo indietro che dimostra onestà intellettuale e sicuramente non sarà l’unico. Paolo Bruni ha rassegnato stasera le dimissioni “immediate e irrevocabili” dal ruolo di segretario di Circolo, di membro della assemblea comunale e provinciale e di componente della Direzione territoriale del Partito Democratico.

Lo ha fatto spiegandone le ragioni con un post sulla sua pagina facebook:

NO GRAZIE.

Negli ultimi anni mi è capitato più volte di non condividere scelte politiche ed organizzative compiute dal Partito Democratico a vari livelli; le ho sempre rispettate cercando di portare il mio modesto contributo quando ho avuto la voglia e la possibilità di farlo. Credo sia normale in un Partito grande, plurale e democratico come il nostro.

Oggi no.

La scelta che va concretizzandosi in queste ore per me non è condivisibile nei fondamentali. La trovo incompatibile con le ragioni fondanti del Partito che, nel mio piccolo, ho contribuito a far nascere.

Associare la nostra responsabilità di governo del Paese a quella della Lega credo sia profondamente sbagliato. Contro natura.

L’intera gestione di questa crisi, aperta da altri, da parte del PD l’ho trovata inadeguata. La portata di una scelta così radicalmente lontana da ogni scenario ipotizzabile meritava un coinvolgimento ampio dei gruppi dirigenti territoriali e degli iscritti tutti.

Le dichiarazioni fatte nell’immediato e nei giorni a seguire avrebbero meritato maggiore ponderatezza e/o coraggio. O si è più prudenti oppure se si definisce inaffidabile una forza politica che è stata nostra alleata fino a poche ore prima bisogna avere il coraggio di affermarlo anche due settimane dopo.

O si evita di lanciare l’ultimatum “Conte Premier o elezioni” oppure si è conseguenti quando la prima opzione sfuma. Se diciamo “mai con i sovranisti” quel “mai” non può essere superato da una giravolta verbale.

Mi è dispiaciuto molto assistere ad una gestione della crisi così poco comprensibile ancor prima che condivisibile da parte del mio Partito.

Il Presidente della Repubblica, viceversa, mi pare abbia svolto impeccabilmente il proprio ruolo. Ha espletato i propri compiti, ha permesso l’esplorazione politica alla maggioranza uscente e visto gli scarsi risultati ha assegnato un incarico ampio ad un potenziale Presidente di altissimo profilo.

Un Presidente incaricato che si è mosso fin da subito con forza, lucidità e competenza.

Al Presidente Draghi auguro buon lavoro, fiducioso che saprà portare risultati preziosi per l’Italia.

Dal Partito Democratico mi sarei aspettato, oltre alla capacità di mediazione il coraggio di esprimere radicali Sì e No quando ce ne fosse stato bisogno.

Per queste ragioni rassegno le mie dimissioni immediate e irrevocabili dal ruolo di Segretario di Circolo, di membro dell’Assemblea comunale e provinciale e di componente della Direzione territoriale.