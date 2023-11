GRANDE AFFLUENZA PER LA GIORNATA DI OPEN DAY NEI PALAZZI DELLA PROVINCIA

Il presidente Calamai: “Dopo giorni bui vedere tutti questi giovani mi ha fatto tornare un grande sorriso”

PRATO. Grande successo per l’iniziativa Orienta-mente: cosa scelgo dopo la terza media?, la giornata di Open Day organizzata dalla Provincia di Prato e dall’Ufficio scolastico provinciale, dedicata ai ragazzi della terza media che stanno per intraprendere la scelta verso la scuola superiore.

Già da questa mattina Palazzo Banci Buonamici e Palazzo Vestri hanno accolto un’enorme affluenza di giovani insieme alle loro famiglie, i cui spazi sono stati animati da entusiasmo e vivacità. I giovani hanno avuto l’opportunità di esplorare le opzioni educative disponibili, interagendo direttamente con docenti e studenti dei diversi istituti, che hanno presentato loro i programmi e fornito risposte utili sull’istruzione superiore.

Presente alla giornata il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, insieme alla consigliera provinciale Paola Tassi.

“Questa di oggi è la prima iniziativa a cui partecipo dopo l’alluvione del 2 novembre che ha colpito duramente il nostro territorio – ha dichiarato il presidente emozionato dal Salone Consiliare durante i saluti di apertura — Devo dire che, dopo tanto buio e dolore, entrando oggi all’interno di Palazzo Banci Buonamici e Palazzo Vestri vedere tutti questi giovani mi ha fatto tornare un grande sorriso.

Dopo gli ultimi eventi, ripartire da un’iniziativa che riguarda la scuola credo che sia il segnale più bello.

Per questo sono molto felice di essere qui stamattina, e sono grato a tutti gli istituti del nostro territorio per il prezioso aiuto che stanno offrendo ai ragazzi nel compiere la migliore scelta per il loro futuro”.

“Sono consapevole – ha proseguito Calamai — che esistono ancora tante situazioni di difficoltà, però voglio dire che la nostra provincia è rappresentata da istituti di grandissimo livello, e lo dico con grande fierezza, a partire dai dirigenti e gli insegnanti che ogni giorno danno il massimo per i loro studenti. In un giorno come questo legato all’orientamento è giusto riconoscerlo con forza.

Come provincia questo tema è di assoluta priorità. Da tempo siamo impegnati nel cercare di dare risposta a quelle che sono le necessità delle nostre scuole, a partire dall’edilizia scolastica. Sappiamo che ancora tanto deve essere fatto e che ci sono istituti scolastici che tuttora hanno necessità di spazi e di miglioramenti rispetto alle attuali sedi, per questo da parte nostra c’è il totale e massimo impegno affinché la scuola pratese possa crescere sempre di più”.

Il presidente Calamai ha infine rivolto un in bocca al lupo ai giovani presenti: ”Fate le scelte che sentite più affini alle vostre passioni e alle vostre caratteristiche. Scegliete in modo consapevole, preparatevi bene ad intraprendere il prossimo importante capitolo della vostra formazione. In bocca al lupo per il vostro futuro”.

[elci — provincia di prato]