GRANDE SUCCESSO DEGLI EVENTI CULTURALI DELLA FIERA DI CASALGUIDI

Convegni, mostre e presentazione di libri. Il bilancio dell’assessore Ilaria Gargini

SERRAVALLE. Grande successo per gli eventi culturali della fiera di Casalguidi che, quest’anno, hanno destato l’attenzione e l’interesse di moltissime persone. Fra questi, il convegno tenutosi nella giornata di giovedì 14 settembre dal tema Affidamento familiare e nuove relazioni parentali che ha coinvolto molti soggetti istituzionali che seguono queste tematiche, oltre a un pubblico attento e desideroso di rapportarsi con questo universo così importante.

Molto soddisfatta per aver incluso questo convegno nell’ambito degli appuntamenti della Fiera di Casalguidi, l’assessore alle Politiche Sociali, istruzione e cultura, Ilaria Gargini: “Questo interessante convegno si è potuto svolgere grazie ai costanti rapporti con la Società della salute pistoiese e grazie al centro affidi pistoiese. Erano presenti la dottoressa Giovannetti e la dottoressa Bonafede. Il convegno ha avuto molto successo, c’erano davvero tante persone ed è stato spiegato in ogni minimo dettaglio cos’è l’affidamento familiare e il valore di questa realtà”.

Oltre a questo convegno, che ha suscitato peraltro ampia eco non solo fra gli addetti ai lavori, nell’ambito della Fiera di Casalguidi si sono tenute quattro interessantissime mostre che hanno avuto una durata pari a quella della stessa fiera, vale a dire dal 12 al 19 settembre, visto che quest’anno la manifestazione si è snodata in un arco temporale di 8 giorni.

Tutti i giorni, dalle ore 21 alle ore 24 alla Sala Francini, si è svolta la Mostra del Ricamo, autentica eccellenza casalina. L’esposizione ha avuto luogo grazie alla collaborazione delle numerose signore della Scuola di Ricamo che, con le sue produzioni d’eccellenza, porta in giro per il mondo il nome di Casalguidi. Sempre in Sala Francini si è svolta la mostra fotografica di Emanuela Russelli Tra il sogno e l’invisibile e le installazioni di Diego Sarti.

Sempre per tutta la durata della Fiera, al circolo Milleluci, grandi artisti del legno della zona hanno potuto allestire la bellissima mostra Al legno diamo del tu, mentre al palazzo comunale, dalle 21 alle 24 ogni giorno è stata possibile un’immersione totale in un capitolo di storia locale Una comunità di fronte alla guerra; Pescia 1940-1943 della dottoressa Elisa Gherardini che ogni giorno è stata presente.

Sempre nell’ambito degli eventi culturali, non potevano mancare le presentazioni dei romanzi di Paolo Ricci, Eveline Durand e Domenico Maselli. “Libri completamente diversi fra loro — ha detto l’assessore alla Cultura Ilaria Gargini – generi diversi e molto appassionanti; autori legati ai nostri territori che sono stati tanto apprezzati dal pubblico.

Interessante infine la giornata del lunedì, con la prima edizione del premio Casalguidi…. Fiera di.., quest’anno attribuito all’arbitro internazionale pistoiese Massimiliano Irrati.

“Ogni anno — ha concluso l’assessore Ilaria Gargini – dedicheremo un pomeriggio a una persona che si è distinta nel suo campo. Questo nuovo appuntamento ha riscosso un grandissimo successo”.

[fioretti —comune di serravalle]