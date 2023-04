GRANDE SUCCESSO PER IL 41° PINOCCHIO SUGLI SCI

Conclusa la settimana di gare all’Abetone con oltre 1600 atleti italiani da 7 a 15 anni, 34 nazionali in gara e tanti ospiti. Il Team Italia A vince le Finali Internazionali 2023. Argento per la Germania, bronzo per il Team Italia B. Anna Machytkova Natali e Giada D’Antonio Migliori Atlete Femminili, Leonardo D’Incà Miglior Atleta Maschile

ABETONE CUTIGLIANO. All’Abetone si è conclusa con successo la settimana di Finalissime della 41° edizione di Pinocchio sugli Sci, organizzata da Sci Club Pinocchio di Pescia con il supporto di Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano e SAF.

Le quattro giornate di Finali Nazionali hanno preso il via domenica 26 marzo e hanno visto impegnati in gara sulle piste della Montagna Pistoiese i qualificati delle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi selezionati nel corso delle competizioni zonali tenutesi in tutta Italia da gennaio e metà marzo.

“Di 6500 iscritti alle qualificazioni sono stati circa 1600 gli atleti che hanno preso parte alle Finali Nazionali all’Abetone che, per l’occasione, si è trasformato ancora una volta nella Capitale dello Sci Giovanile”, le parole di Franco Giachini, instancabile e storico patron di Pinocchio sugli Sci. “Ringrazio i 17 comitati regionali che hanno partecipato alla manifestazione, tornata in pieno regime agli splendori pre-pandemia”.

Le prime due giornate di gara nazionale ha visto impegnati i Pulcini, mentre martedì 28 e mercoledì 29 marzo sono scesi in pista i Children. Con grande tifo a bordo pista e prestazioni sportive importanti, le Finali Ragazzi e Allievi si sono concluse con l’exploit dello Sci Club Vesuvio che ha chiuso con tre ori: due conquistati da Giada D’Antonio (U14) e uno vinto da Marco Mancini (U14) nella gara di slalom gigante. Ottima prestazione anche per Loranzi Luca (U16) dello Sporting Club Madonna di Campiglio, oro nello slalom gigante e argento nello slalom speciale. È stato invece il Mondol Ski Team a conquistare il Trofeo Giancarlo Giannini come miglior società 2023, seguito da S.C. Crammont Mont Blanc e S.C. SAI Napoli. Classifiche complete: www.pinocchiosci.com/news

Momento clou sono state le Finali Internazionali, a cui hanno preso parte 243 atleti cat. Children di 34 nazioni: Armenia, Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Croazia, Estonia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Thailandia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

A rappresentare i colori azzurri sono stati i 20 migliori atleti della fase nazionale. Team Italia A: cat. U14 D’Antonio Giada (S.C. Vesuvio), Pais Bianco Vittoria (S.C. Auronzo), Mancini Marco (S.C. Vesuvio), D’Inc Leonardo (S.C. Trichiana); cat. U16 Gottardi Camilla (U.S. Monti Pallidi), Giaretta Marta (Falconeri Ski Team), Trocker Anna (Seiser Alm Ski Team), Loranzi Luca (S.C. Madonna di Campiglio), Silbernagl Alex (Seiser Alm Ski Team), Cazzaniga Giulio Paolo (S.C. Valchisone). Team Italia B: cat. U14 Pedrolini Carlotta (S.C. Skiing), Vottero Ludovica (S.C. Sansicario), Depetris Pollini Riccardo (S.C. Ossola), Chelleris Andrea Ludovico (Sci CAI Monte Lussari); Alverà Giulia (S.C. Cortina), Lustrissy Anas (S.C. Crammont), Giaquinto Nicole (S.C. Orezzo), Massimilla Federico (S.C. Manta), Attanasio Luigi (S.C. Sette Colli), Lallini Edoardo (S.C. Livata).

Al termine dei due giorni di competizione internazionale è stato il Team Italia A a conquistare il Pinocchio d’Oro e il “Trofeo Giancarlo Guidi” come miglior nazione 2023 con ben 252 punti. Pinocchio d’Argento alla Germania (166 pt) e Pinocchio di Bronzo al Team Italia B (134 pt).

Il “Trofeo Vittorio Chierroni” come Miglior Atleta Maschile 2023 stato assegnato all’atleta azzurro Leonardo D’Incà (classe 2009, S. C. Trichiana), mentre il “Trofeo Evo Landini” è stato assegnato ex aequo alle Migliori Atlete Femminili 2023: l’atleta della Repubblica Ceca Anna Machytkova Natali (2009) e l’azzurra Giada D’Antonio (2009), in forze allo S. C. Vesuvio e gi co-vincitrice del titolo nella passata edizione delle Finali Internazionali.

Ospiti d’onore delle Finalissime sono stati il Presidente della Regione Eugenio Giani e il Presidente del Consiglio Regionale Toscano Antonio Mazzeo, presenti all’Abetone nei giorni di venerdì e sabato.

Il Presidente Giani, grande affezionato della manifestazione da sempre, ha dichiarato: “Il Pinocchio sugli sci è una delle gare più importanti, tra quelle dedicate ai bambini, che si svolgono al mondo. È un orgoglio che questa manifestazione sciistica, che vede impegnati piccoli atleti dagli 8 a 15 anni, svolga la sua finalissima internazionale all’Abetone. Il più grande successo del Pinocchio è vedere ragazzine e ragazzini che, provenendo da ogni parte d’Italia e da una trentina di Paesi diversi, regalano gioia e voglia di sport, uno sport sano e genuino, con i loro colori, il loro entusiasmo, il loro talento, sulle piste della Montagna pistoiese”.

“Il Pinocchio sugli Sci porta in alto il nome della Toscana nel mondo da 40 anni — le parole del Presidente Mazzeo — e quest’anno siamo particolarmente felici, come Consiglio Regionale, di aver dato un forte contributo a sostegno dell’iniziativa.

È per noi un orgoglio pensare che sulla nostra montagna si tenga, da anni, una rassegna giovanile di sci alpino tra le più importanti al mondo: da qui sono passati grandi campioni del passato e speriamo davvero che, tra gli atleti e le atlete in gara quest’anno, possano esserci campioni e campionesse di domani.

Insieme a tutti i colleghi dell’Ufficio di Presidenza, anche a seguito degli anni terribili della pandemia, abbiamo deciso di investire tanto sulle iniziative in grado di coinvolgere i giovani e questa manifestazione ne è davvero un esempio perfetto. Al tempo stesso siamo anche consapevoli che questi giorni rappresenteranno un ulteriore momento di ripartenza importante per un settore che, negli ultimi anni, ha purtroppo vissuto grandi sofferenze”

Tante anche le personalità del mondo dello sci presenti: tra loro Matteo Marsaglia, Daniela Ceccarelli, Max Blardone, Michael “Much” Mair e Giuliano “Razzo” Razzoli. È stato proprio quest’ultimo, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2010, il padrino della tradizionale Cerimonia di apertura della Fase Internazionale con sfilata delle nazionali e accensione del tripode in stile olimpico.

Sulla Montagna Pistoiese è arrivato anche il Villaggio di Pinocchio. Dopo aver fatto tappa a Torgnon, Santa Caterina Valfurva, Moena, San Vito di Cadore, Roccaraso, Sappada e Prato Nevoso, l’oasi sulla neve itinerante è sbarcata nel parterre di gara dell’Ovovia con giochi e attività a cura dei partner della manifestazione: il main sponsor Pediatrica Specialist, i gold sponsor Sofficini Findus, Telepass e Enel, i top sponsor Zentiva, Ariete e Ricola, gli official partner San Benedetto Aquavitamin e Rossignol, la official radio Rai Radio Kids e i technical partner Podhio, PDH e Liski.

Enel è gold sponsor della manifestazione da ormai nove anni nell’ambito di una collaborazione fondata sulla sostenibilità ambientale attraverso la sinergia tra energia e sport nei territori pistoiesi dove Enel Green Power produce energia pulita e rinnovabile con le centrali idroelettriche, con un’attenzione particolare alla promozione del turismo sostenibile.

“È proprio il caso di dire che l’edizione 2023 di Pinocchio Sugli Sci è stata una grande festa! Le condizioni climatiche e le temperature elevate ci hanno messo a dura prova — ha dichiarato il Pres. Franco Giachini — ma non ci siamo fatti abbattere. La passione e il duro lavoro hanno permesso lo svolgimento delle gare ad altissimo livello nonostante le precarie condizioni del manto nevoso.

Un particolare ringraziamento va allo staff di SAF – Società Abetone Funivia, guidato da Giampiero Danti, che ha reso possibile tutto ciò. Ringrazio anche Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano, FIS, FISI, FISI Toscana, CONI, Fondazione Collodi, APM, Camera di Commercio di Prato e Pistoia, Confcommercio per il supporto. Un enorme ringraziamento — conclude Giachini — va ad atleti, famiglie, tecnici, comitati regionali, organizzatori delle selezionai zonali, delegazioni estere e volontari per avere reso ancora una volta questa manifestazione un grande momento di condivisione, sano agonismo e spensieratezza capace di unire e far divertire grandi e piccini. Una di quelle esperienze che, davvero, i nostri ragazzi si ricorderanno per tutta la vita!”.

L’appuntamento va al 2024, con l’edizione numero 42! Info, foto e classifiche complete disponibili sui social e sul sito ufficiale www.pinocchiosci.com

[clementi — enel]