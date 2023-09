GRANDE SUCCESSO PER L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “DON ALDEMIRO CINOTTI”

In giuria per la prima volta anche l’assessore alla cultura del comune di Serravalle Ilaria Gargini

QUARRATA—SERRAVALLE. Grande successo dell’ottava edizione del Concorso letterario di poesia e narrativa Don Aldemiro Cinotti, che ogni anno viene organizzato dalla Parrocchia di San Germano a Santonuovo, per perpetuare la memoria del suo storico parroco. Anche quest’anno sono arrivati tantissimi elaborati e tantissime poesie, dall’Italia. Segno evidente che ormai il concorso si è radicato benissimo nel panorama letterario e che è diventato un appuntamento fisso per tanti scrittori e altrettanti poeti.

La giura ha visto la partecipazione del poeta Emilio Scalabrelli, dell’assessore del comune di Quarrata Maria Vittoria Michelacci e dell’assessore alla Cultura del comune di Serravalle Pistoiese Ilaria Gargini che riguardo a questa manifestazione ha dichiarato quanto segue. “È stata un’esperienza particolare e appassionante. Mi sono occupata, insieme agli altri giurati, della lettura di oltre 800 poesie.

Ritengo personalmente la poesia uno dei generi letterari più alti e una delle maggiori risorse del genere umano. Ho apprezzato molto questa proposta che mi è giunta da Alessia Tasselli e Giovanna Maraviglia, responsabili dell’8° Concorso don Aldemiro Cinotti, intitolato alla memoria dello storico parroco di Santonuovo. Esprimo quindi la mia più grande soddisfazione per questa iniziativa fatta dai nostri vicini di casa di Santonuovo, con i quali mi auguro che nel tempo ci siano altre occasioni di collaborazione”.

Sabato 23 settembre, presso i locali della parrocchia di Santonuovo sono stati quindi premiati i vincitori nelle categorie poesia adulti e narrativa adulti, mentre domenica 24 settembre alle 10,30 sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori della categoria poesia junior.

Ordinato sacerdote nel 1940, don Aldemiro Cinotti ha svolto per 73 anni il suo ufficio pastorale sempre nella stessa parrocchia di Santonuovo. Morì il 19 dicembre del 2013 lasciando un vuoto incolmabile nei suoi parrocchiani che parteciparono in massa al suo funerale.

“L’eredità spirituale che don Cinotti ci ha lasciato — dice la professoressa Alessia Tasselli, che fa parte dell’organizzazione del concorso — meritava di essere trasmessa agli altri. Don Cinotti aveva un bagaglio culturale immenso per cui è sembrato naturale, a suo tempo, doverlo ricordare con un’iniziativa che gravitasse intorno al mondo della poesia e della letteratura. Sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri, soprattutto dei più bisognosi, don Cinotti aveva delle doti di umanità e di mitezza che lo hanno reso immortale nei nostri ricordi”.

Il concorso, che ha il patrocinio del comune di Quarrata, nonostante la partecipazione gratuita, riconosce premi in denari a poeti e autori. Questo è reso possibile da una serie di appuntamenti conviviali che si svolgono durante l’anno e grazie al contributo decisivo della Banca Alta Toscana, la grande realtà creditizia che ha sede proprio nel comune di Quarrata.

Nella categoria poesia adulti, all’autore della lirica giudicata meritevole del primo posto da un’apposita giuria di esperti, è stato riconosciuto un premio di 300 euro. Il secondo classificato è stato gratificato con un premio di 250 euro mentre il terzo ha incassato comunque un riconoscimento di 200 euro. Le poesie che hanno partecipato al concorso dovevano essere redatte in lingua italiana.

Potevano essere edite o inedite ma in nessun modo mai premiate in un altro concorso letterario. Nella sezione narrativa adulti invece, il racconto breve primo classificato doveva essere incentrato sul tema letterario dell’ appuntamento. L’affermazione in questa categoria ha consentito al suo autore di intascare un premio di 200 euro, oltre che una targa e un diploma al merito. Sono stati pubblicati, nell’apposita raccolta del concorso, anche tre racconti giudicati meritevoli di pubblicazione e ben 10 liriche che, seppur non vincenti, sono state ritenute degne di simile trattamento.

Il concorso ha visto anche un’apposita sezione denominata “poesia junior”, la cui giuria era composta da professionisti qualificati. A questa sezione hanno partecipato i ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria Fabrizio De Andrè di Santonuovo. La poesia vincente doveva essere a tema libero ma non superiore ai 20 versi. Con molto impegno e oculatezza, l’organizzazione del concorso riesce ogni anno anche a elargire un certo numero di donazioni, che vanno a portare un pò sollievo a situazioni particolare bisogno. Negli anni scorsi a fruire della generosità dell’organizzazione del concorso dedicato a don Cinotti furono la fondazione Tommasino Bacciotti e il comune di Amatrice, ancora in fase di ricostruzione dopo il terribile sisma che lo ha colpito nel 2016. Quest’anno, a beneficiare delle offerte, sono state le due associazioni di promozione sociale I colori del silenzio e Margherita silenziosa-Matilde Capecchi.

