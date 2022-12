grifone. CON IL “BATTESIMO RIONALE” SI RAFFORZA IL LEGAME CON LA TRADIZIONE

Nella Chiesa di sant’Andrea domenica 11 dicembre alla presenza di Don Luca Carlesi si svolgerà una simbolica cerimonia “per rendere insolubile il legame storico con la città”

PISTOIA. Il Rione del Grifone, domenica 11 dicembre 2022 alle ore 16:00 presso la Chiesa di Sant’Andrea, celebrerà il “Battesimo dei rionali”.

Evento che, è ambizione del Rione, ripetere ogni anno per avvicinare i “Rionali” alle Tradizioni e alla Giostra Dell’Orso a cui Pistoia è legata.

Il Rione del Grifone, da tempo ormai, punta a far conoscere la Storia dell’antica Porta Sant’Andrea, nel Rione di Porta al Borgo, rifacendosi alla frase:

“… che è di un infinito piacere ad un numero grande di popolo che v’interviene et contribuisce a render compita con ogni magnificenza una tale solennità.”1

(Jacopo Maria Fioravanti – memorie della città di Pistoja.).

Questa frase ha attraversato i secoli ed è arrivata fino a noi.

Ci racconta tanto della Festa di San Jacopo e della partecipazione numerosa del popolo che rendeva solenne la ricorrenza.

Sotto gli stessi Gonfaloni che nel ‘300 componevano la Compagnia del Popolo di Sant’Andrea, incaricata alla difesa della Porta cittadina di Sant’Andrea, verranno “Battezzati Rionali” tutti coloro che desidereranno sentirsi parte del Rione del Grifone.

Si tende quindi a creare un legame che renderà “Grifoni” i futuri battezzati sia essi adulti che bambini.

Riteniamo sia molto importante far riaffiorare le Tradizioni più belle e sane.

Negli Statuti della città del 1267 si legge che il Capitano del Popolo era difensore dei diritti di Pistoia e, per il “…decoro e difesa…” della città. Poteva schierare ben 300 uomini, suddivisi appunto in Compagnie.

Quattro per l’esattezza descritte dalle Croniche dell’epoca “…queste furon dette con nome dell’ordine equestre e pedestre perché eran di gente ‘a piedi.”

Nel momento del pericolo per la città, ogni uomo della Compagnia sarebbe dovuto correre “…portarsi con ogni sollecitudine…” alla Loggia di appartenenza, recuperare le armi e fronteggiare ogni pericolo.

Adesso che sapete cosa fossero le Compagnie, ricordiamoci che i Rioni della Giostra prendono spunto proprio da esse e, pertanto, riteniamo necessario che i “nuovi Rionali” sappiano quanto sia antico e valoroso il ruolo dei Rionali del passato.

Origini che vogliamo, Noi del Grifone, trasmigrare ad ogni rionale battezzato per rendere insolubile il legame storico con la città. “Triunfale, ch’al collo d’un Grifon tirato venne” scriveva Dante nel Purgatorio (XIX, 106-108). Nell’iconografia cristiana il Grifone è associato a Cristo ma anche alla Rettitudine.

Fede, quella rionale, che parte dal 1144, anno in cui la Reliquia del Santo Jacopo giunge a Pistoia per mano dei Cavalieri Tebaldo e Mediovillano e arriva fino al prossimo 25 luglio… e quello dopo ancora… e ancora.

Un esempio di quanto possa essere forte il simbolismo del Grifone?

Entrate nella Chiesa di Sant’Andrea e vedrete che lo splendido pulpito di Giovanni Pisano (1298 circa) è sorretto al centro proprio da un Grifone.

PER GLI ASPIRANTI BATTEZZANDI: al Battesimo Rionale si accede per mezzo di prenotazione a mezzo WhatsApp inviando un messaggio al numero 351 9671913

I posti disponibili sono limitati. Il contributo da versare è di euro 20,00 per chi desidera acquistare il fazzoletto del Rione e 10,00 euro se invece già in possesso del fazzoletto, quote che andranno al Rione Del Grifone per le attività Rionali e la Giostra Dell’Orso.

SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

Inizio alle ore 16:00 del 11 dicembre 2022 presso la Chiesa di sant’Andrea in via Sant’Andrea.

Cerimonia di Don Luca Carlesi, Vicario Episcopale per il Centro Storico e parroco della Parrocchia di Sant’Andrea. Arciprete della Cattedrale e Direttore dell’Ufficio Liturgico Consultore.

Il Banditore leggerà la formula del Battesimo.

Ad ogni battezzando il Presidente del Rione del Grifone, Massimo Di Niso Bucci, annoderà al collo il Fazzoletto Rionale il cui nodo non verrà mai più sciolto.

Il Nodo simboleggerà la Fede nel proprio Rione, nel caso in questione il Grifone. Il Fazzoletto verrà indossato ad ogni Giostra Dell’Orso.

A quel punto verrà trascritto il nome del battezzato e gli verrà consegnata la Pergamena con il giuramento con impresso il nome del battezzato.

Il Presidente del Rione del Grifone

Massimiliano Di Niso Bucci

3351209346

grifone.pistoia@gnail.com