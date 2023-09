GS AVANGUARDIA 1953, DUE SPLENDIDI PREMI DAL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANO E FAR.COM

La dirigenza ringrazia gli sponsor e apre le iscrizioni alla Scuola Calcio gratuita per bambini e ragazzi delle classi d’età dal 2012 al 2017

PISTOIA. Due splendidi riconoscimenti alla propria lodevole attività, i “magnifici 4”, ovvero gli “sponsor sostenitori” della stagione sportiva 2023/24 e l’apertura delle iscrizioni alla Scuola Calcio gratuita.

Il Gruppo Sportivo Avanguardia 1953 non lascia: raddoppia, come in uno dei più celebri quiz televisivi. La società dello sport per tutti, in questo caso il calcio, gode di ottima salute e proprio per questo motivo è, se possibile, ancora più impegnata a operare per il bene dello sport e dei giovani sportivi di Pistoia e dintorni.

Intanto, i 2 riconoscimenti che inorgogliscono dirigenti, tecnici, collaboratori e i propri piccoli atleti.

Il primo: il Consiglio regionale toscano premierà l’Avanguardia per il proprio lodevole modo di fare sport. Martedì 12 settembre, con inizio alle 14 nella Sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso in Via Cavour a Firenze, il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo insignirà il presidente del sodalizio pistoiese, Renzo Corsini, per tributare un plauso a tutti i componenti dello stesso.

Il secondo: il successo del progetto “Time out” al premio Far.com : un modo innovativo per consentire a tutti i ragazzi di praticare più sport, per scegliere infine quello per il quale sono naturalmente più portati. Non tagliar fuori, ad esempio, i 12enni, ma consentire loro di continuare la pratica sportiva, sino ad arrivare a esaltare il loro talento.

Una rivoluzione sociale rispetto all’attuale modo di intendere lo sport.

La dirigenza coglie l’occasione per presentare alla città e ringraziare i quattro “sponsor sostenitori” della società: l’Osteria Gargantuà, Milena Fiori, Vannucci Piante e Banca Alta Toscana.

Inoltre, fa sapere che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio gratuita per bambini e ragazzi delle classi d’età dal 2012 al 2017. Questo servizio ai cittadini pistoiesi proseguirà: per informazioni ed eventuali prenotazioni è possibile presentarsi nei giorni di martedì e giovedì alla sede del Gruppo Sportivo Avanguardia 1953, posta al campo Frascari (o Boario, che dir si voglia) di Pistoia, dalle 17.30 alle 19.30 oppure chiamare il numero di cellulare 340 9656431 (cui risponderà la dirigente preposta, Milena Corsini).

GS Avanguardia 1953