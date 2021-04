guardia medica. RISPONDE IL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

“Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 si è verificato un vuoto di copertura del turno del Servizio di continuità Assistenziale”

SAN MARCELLO. [M.F.] Nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 aprile è arrivata la risposta non esaustiva da parte del Comune di San Marcello Piteglio, inerente il “vuoto di copertura del turno del Servizio di continuità Assistenziale”, verificatosi nelle festività di Pasqua.

Il Comune non avendo i dettagli ha girato il tutto all’Azienda Asl Centro Toscana.

Date: Mon, 12 Apr 2021 14:24:13 +0200 (CEST)

Subject: SAN MARCELLO PITEGLIO – 12/04/2021 – 0005775

R: ACCESSO AGLI ATTI – GUARDIA MEDICA

Gent.mo Sig. Marco,

facendo seguito alla Sua del 6/4/2021 acquisita al p.g. dell’Ente con il n. 5328, sono a confermare quanto indicato dal Sindaco telefonicamente, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 si è verificato un vuoto di copertura del turno del Servizio di continuità Assistenziale, come peraltro confermato anche dall’Azienda USL Toscana Centro.

Per quanto sopra, al fine di poter produrre una risposta maggiormente dettagliata in merito a tale Servizio e a quando emerso nelle giornate indicate, sarà nostra cura inoltrare alla USL Toscana Centro la Sua richiesta.

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Il Vice Sindaco

Roberto Rimediotti