HA INIZIO IL TESSERAMENTO 2023 DI PISTOIA IN AZIONE

Il segretario provinciale Raffaello Caciagli traccia un bilancio della attività svolta nel 2022

PISTOIA. Per il comitato pistoiese di Azione il 2022 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni.

A Febbraio abbiamo celebrato il primo Congresso Nazionale per dare vita al partito, a Giugno le Amministrative in provincia che sono state la nostra prima vera grande sfida sul territorio, per finire a Settembre con le elezioni Politiche.

Il messaggio è chiaro e ci è stato confermato anche dalle varie realtà con cui abbiamo avuto modo di parlare: giovani, imprenditori, artigiani, liberi professionisti, dipendenti pubblici e pensionati.

Tutti ci hanno esternato la loro preoccupazione per la situazione politica attuale che vede una destra vittoriosa ed un PD sempre più debole e diviso, ostaggio dei 5 Stelle.

La necessità di una terza via, di un’alternativa progressista, liberale e moderata è evidente.

In questo momento storico c’è bisogno di più politica, distante tanto dai sovranismi quanto dai populismi, c’è bisogno di proposte concrete, senza demagogie e secondi scopi ma solo per il bene del paese. Tutto questo Azione lo fa, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo.

Si dà inizio al tesseramento 2023, che potrà essere fatto, oltre che online dal sito di Azione.it, anche di persona grazie ai banchini sul territorio (a partire da Sabato 4 Febbraio), dove chi lo vorrà potrà confrontarsi e farci domande.

È stato deciso di non aumentare la quota d’iscrizione per incoraggiare l’iscrizione dei giovani, i quali dalle ultime rilevazioni appaiono come uno dei nostri interlocutori (ed elettori) più importanti e numerosi.

Chi decide di aderire ad Azione fa una scelta forte, coraggiosa e soprattutto alternativa.

Quello che ci aspetta è un percorso complesso e ricco di sfide, particolarmente in un territorio come il nostro che è passato dopo sessant’ anni da un’egemonia di sinistra ad una forte presenza della destra.

È giunto il momento, per l’Italia seria, di ritrovarsi insieme e lottare per un Paese normale.

Se non ora quando?

Raffaello Caciagli – Segretario Provinciale Pistoia in Azione

[melani — pistoia in azione]