HALLOWEEN, A QUARRATA ARRIVA “UN POMERIGGIO DA BRIVIDI”

Previste iniziative a tema dedicate ai bambini e alle loro famiglie

QUARRATA. Oggi martedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, dalle 16 alle 19 si svolgerà Un pomeriggio da brividi con iniziative a tema dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Presso i negozi del centro saranno distribuiti dolcetti o scherzetti, ti attendono trucco e parrucco dai parrucchieri “Rossella e Guido” e alla libreria L’Ampolla Magica.

Avrai la possibilità di farti acconciare e truccare come una piccola streghetta!

Dalle ore 17.00 invece la libreria Ghirigoro darà il via alle letture da brividi. In piazza Risorgimento troverai stand con necci, migliacci, pane con la nutella, chicchi e dolciumi e potrai partecipare a laboratori creativi per costruire maschere e decorare zucche.

L’iniziativa è organizzata dal Comune[ di Quarrata in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e la Croce Rossa della Piana pistoiese.

[comune di quarrata]