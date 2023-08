HAMILTON DE HOLANDA APRE IL XXII SERRAVALLE JAZZ 2023

Il premio Sellani attribuito al pianista Antonello Salis

SERRAVALLE. Dal 27 al 30 agosto 2023, torna nel borgo medievale di Serravalle Pistoiese per la sua ventiduesima edizione il Serravalle Jazz: quattro giorni di concerti, incontri e presentazione di libri con i più grandi nomi del jazz italiano e internazionale presso l’ex-Oratorio della Vergine Assunta, la Chiesa di San Michele e la Rocca di Castruccio, tutti ad ingresso libero.

Serravalle Jazz è organizzato da ATP Teatri di Pistoia con la collaborazione di Music Pool e Comune di Serravalle Pistoiese, con il sostegno di Fondazione Caript.

In caso di maltempo, i concerti previsti alla Rocca di Castruccio si terranno, ove possibile, in spazi alternativi al chiuso. Domenica 27 agosto 2023, apre il festival alle ore 18:15 l’incontro con Hamilton De Holanda, pluripremiato artista brasiliano, considerato il “Jimi Hendrix del mandolino”, presso l’ex-Oratorio della Vergine Assunta. L’intervista sarà curata da Alessandra Cafiero.

Alle 21:00, come da tradizione, il primo concerto sul palco della Rocca di Castruccio vedrà protagonista la BargaJazz Orchestra diretta dal sassofonista, arrangiatore e compositore Mario Raja con special guest Hamilton De Holanda.

Si rinnova così il gemellaggio di Serravalle Jazz con Barga Jazz Festival. La BargaJazz Orchestra, formatasi nel 1986, è una formazione variabile che attinge dalle fila della Big band di Barga e può a buon diritto definirsi una fucina di nuovi talenti: vi hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzati sulla scena nazionale ed internazionale come Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.

Per questa nuova edizione del festival sarà ospite della serata Hamilton De Holanda, innovatore e virtuoso del suo strumento, il bandolim (un mandolino a 10 corde) e creatore di una tecnica rivoluzionaria. Personaggi come Hermeto Pascoal, Maria Bethânia, Djavan, Ivan Lins e João Bosco lo considerano “uno dei migliori musicisti al mondo”.

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi tra i quali, nel 2016, il Latin Grammy nella sezione Jazz con il suo progetto “Samba de Chico”. Per questo concerto eseguirà con la BargaJazz Orchestra una scelta di arrangiamenti originali per Big Band e il bandolim solista scritti appositamente per lui su musiche di Antônio Carlos Jobim a cui è dedicato per il 2023 il festival/concorso di Barga.

Info: ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Sarà attivo nelle quattro giornate del Festival (dalle 20.30 alle 00.30) un servizio di bus navetta gratuito per Serravalle Paese (e ritorno) con partenza da località Masotti presso la Farmacia. In caso di maltempo, i concerti previsti alla Rocca di Castruccio si terranno, ove possibile, in spazi alternativi al chiuso.

Soddisfatta per l’ottimo spessore di questa edizione della manifestazione è l’assessore alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese Ilaria Gargini: “Grande attesa per la partenza di domenica 27 agosto della ventiduesima edizione del Serravalle jazz, appuntamento importante e stabile che permette ai numerosi amanti del genere di passare serate speciali alla Rocca di Serravalle con spettacoli di alto livello.

Immancabili gli appuntamenti pomeridiani con i seminari di approfondimento. L’ottavo premio Sellani va quest’anno al pianista Antonello Salis. Il mio personale ringraziamento per il varo di questa edizione va all’Associazione teatrale pistoiese e alla Fondazione Caripit. Il festival si avvale poi da quest’anno della collaborazione artistica e organizzativa di Music Pool, presieduta da Gianni Pini, associazione fra le più autorevoli e note in Toscana e in Italia nel’’ambito della programmazione della musica jazz. Ricordo infine che l’ingresso è libero e l’atmosfera è magica”.

[fioretti — comune di serravalle]