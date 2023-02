HAPPY DAYS, ANCORA POSTI LIBERI PER LO SPETTACOLO DI SANTOMAURO

L’appuntamento è per domenica 26 febbraio ore 21,15 al teatro della Sala Banti. Una stand up comedy travolgente che conquista gli spettatori dal primo all’ultimo minuto

MONTEMURLO. Al teatro della Sala Banti a Montemurlo (piazza della Libertà, 2) continua la stagione teatrale, promossa dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Stefano Santomauro è il protagonista di Happy Days, in programma domenica 26 febbraio ore 21.15.Uno spettacolo scritto da Stefano Santomauro per la regia di Daniela Morozzi, con la collaborazione ai testi di Marco Vicari e Daniela Morozzi.

Una stand up comedy travolgente che conquista gli spettatori dal primo all’ultimo minuto tra tisane alla malva e maglioni con le renne, rapporti a due prima e durante il lockdown, cibo bio e centrifugati imbevibili, profili Instagram e hashtag impossibili per avere successo. Un monologo esilarante, cinico e sincero, ma anche il racconto inadeguato di chi prova a raggiungere i traguardi di felicità senza, però, riuscirci. O forse sì.

Per lo spettacolo sono ancora disponibili alcuni biglietti. Basta chiamare il cell. 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì; mail: salabantiprosa@gmail.com.

Il posto unico costa 12 euro, ridotto 10 euro. Hanno diritto alle riduzioni gli over 65, soci Coop, iscritti al sistema bibliotecario, abbonati alla stagione 2021-22, possessori Carta dello spettatore Fts . Il biglietto a 8 euro, invece, è riservato agli studenti delle università possessori della carta Studente della Toscana e biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

[masi —comune di montemurlo]