hitachi. IL SINDACO TOMASI: “BENE LA MOZIONE REGIONALE, ADESSO IL PRESIDENTE GIANI CONVOCHI UN INCONTRO”

Il comune farà la sua parte per quanto di propria competenza e possibilità

PISTOIA. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia dell’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della mozione su Hitachi. «Accolgo con piacere l’approvazione della mozione. Questa – commenta il sindaco Alessandro Tomasi – è la strada giusta da seguire, e quindi chiedo al Presidente della Regione di convocare un tavolo, alla presenza chiaramente del Comune che farà la sua parte per quanto di propria competenza e possibilità, con i vertici Hitachi per capire quali misure si possano adottare per rendere il nostro territorio maggiormente attrattivo. Strategico sarà l’investimento in formazione e in know-how.

La capacità di valorizzare una storia lunga decenni come la nostra, continuando ad investire in professionalità, sarà sempre più fondamentale perché Pistoia abbia un ruolo di primo piano.

Al Presidente Giani, quando farà visita allo stabilimento pistoiese, chiederò proprio quali misure saranno adottate dalla Regione per sostenere il polo tecnologico ferroviario, per sviluppare la formazione e la ricerca in questo settore, che chiaramente comprende tutto l’indotto locale.

Credo che questo tema richieda un confronto costante e un’unione di intenti tra Regione e Ministero dello sviluppo economico».

