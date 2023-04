“HO DIMENTICATO DI VIVERE …”, IN SALA BANTI L’INTERVISTA IMPOSSIBILE A LUIGI PIRANDELLO

L’appuntamento è per lunedì 17 aprile ore 16,30 al teatro della Sala Banti. Gianni Cascone intervista Massimiliano Barbini nel ruolo di Luigi Pirandello

MONTEMURLO. Aprile è un mese speciale per la biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”, un mese dedicato alla scoperta delle risorse librarie e dei grandi autori di ieri e di oggi. Lunedì 17 aprile alle ore 16.30 le iniziative della biblioteca si spostano al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà, 3 — Montemurlo) e propongono la prima delle “Interviste impossibili”, quella a Luigi Pirandello.

Gianni Cascone, scrittore e regista, docente di laboratori di scrittura creativa, intervisterà Massimiliano Barbini, responsabile della biblioteca specializzata del Centro Culturale “Il Funaro” di Pistoia, docente di laboratori di teatro e lettura ad alta voce, che impersonerà Luigi Pirandello.

“Ho dimenticato di vivere …” Un incontro sognato con Luigi Pirandello è la prima intervista impossibile a personaggi della cultura moderna e contemporanea.

«Un nuovo modo di studiare e conoscere Pirandello e per capire cosa rimane del suo pensiero nel mondo di oggi», spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero.

La crisi della coscienza, il dramma dell’individuo atomizzato ed isolato in un caos senza nome, lo scetticismo, il senso della contraddizione, la sfiducia nella razionalità, la mancanza di ideali: questi solo alcuni degli aspetti di un’acutissima presa di coscienza critica della crisi dei valori che si era aperta nella società e nella cultura e letteratura borghese dell’Ottocento.

Pirandello ebbe nitidissima la crisi d’identità dell’uomo moderno, che non è più uno, ma tanti, secondo tutte le possibilità d’essere che sono in noi e secondo quello che gli altri lo fanno.

Martedì 18 aprile alle ore 11 l’iniziativa si sposta all’auditorium del Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi” (via Maroncelli, n. 31, Montemurlo). Massimiliano Barbini incontrerà il pubblico e gli studenti in un incontro di riflessione e restituzione.

Le “Interviste impossibili” sono un progetto de Il villaggio dei grilli — progetto per una Comunità Educante, promosso dal Comune di Montemurlo con la collaborazione del Liceo artistico “U. Brunelleschi”, l’associazione Linguaggi – percorsi nelle Culture, l’Università del tempo libero “Eliana Monarca” e l associazione Di.A.Psi.Gra

Per l’iniziativa del 18 aprile al Liceo Brunelleschi sono riservati 30 posti per il pubblico esterno, per i quali è richiesta la prenotazione obbligatoria, ai seguenti contatti: tel. 0574-558567, email: promo.cultura@comune.montemurlo.po.it

L’intervista impossibile in Sala Banti di lunedì 17 aprile è aperta al pubblico con ingresso gratuito. L’incontro potrà essere seguito in diretta al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/88983463910?pwd=bjhXSzRrZzdLSE11WVVDWnoyQlFiUT09

