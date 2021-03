HUB CATTEDRALE DI PISTOIA, SALGONO A OLTRE 300 LE SOMMINISTRAZIONI VACCINALI GIORNALIERE

L’Azienda ricorda ai cittadini di rispettare gli orari indicati dall appuntamento per evitare assembramenti

PISTOIA. Salgono a oltre 300 le somministrazioni di vaccinazioni nell’Hub la Cattedrale (area ex Breda) di Pistoia. In questi giorni gli appuntamenti sono progressivamente aumentati e anche oggi (lunedì 29) le prenotazioni previste sono 330 ad un ritmo di 33 cittadini all’ora dal momento che la struttura ora resta aperta per dieci ore al giorno (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19).

È previsto nei prossimi giorni un ulteriore aumento delle somministrazioni.

L’Azienda raccomanda ai cittadini di rispettare il più possibile l’orario di convocazione (è sufficiente presentarsi qualche minuto prima) e di essere già muniti del modulo anamnestico compilato al fine di sveltire le procedure di ingresso e per non creare assembramenti al di fuori della struttura.

Nella somministrazione del vaccino, si ricorda inoltre, non è seguito l’ordine di arrivo ma rispettato l’orario dell’appuntamento indicato.

Complessivamente dallo scorso 14 febbraio ad oggi nell’Hub la Cattedrale sono state somministrate 5.669 dosi vaccinali.

[asl toscana centro – pistoia]