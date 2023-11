Appuntamento giovedì 16 novembre alle 16 nella Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana

PISTOIA. Per il ciclo “La Forteguerriana racconta Pistoia”, giovedì 16 novembre, alle 16, in sala Gatteschi si terrà una conferenza di Perla Cappellini dedicata a “I busti ritrovati. Una galleria di uomini illustri a Pistoia”.

Alcuni anni fa, per una fortuita coincidenza, fu riscoperta nei magazzini dei cantieri comunali una straordinaria serie di busti, in marmo, bronzo e gesso, raffiguranti alcuni tra i personaggi più illustri di Pistoia vissuti tra l’Ottocento e il Novecento. Gran parte delle opere, databili tra il 1844 e il 1937, erano in origine collocate in una sala del Palazzo comunale, a costituire una vera e propria “galleria” di personaggi locali, protagonisti nel campo della politica e della cultura. Nel 2012 e nel 2017 i busti sono stati restaurati e studiati, restituendo alla città una memoria storica per lungo tempo dimenticata.

Perla Cappellini è una storica dell’arte, laureata all’Università di Firenze. È vicepresidente di Mirabilia arte e memoria di Pistoia, associazione che opera nel settore dei beni culturali, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico. Ha collaborato con il Dipartimento di Storia dell’Architettura e del Restauro delle Strutture Architettoniche dell’Università di Firenze, con la Soprintendenza per i Beni Storici e Artistici di Firenze Prato e Pistoia, con la Regione Toscana, con i Comuni di Pistoia, Monsummano Terme, Prato e Viareggio, prendendo parte alla realizzazione di mostre e di pubblicazioni riguardanti la storia e l’arte. Svolge attività di docenza e di ricerca, con particolare attenzione al patrimonio artistico del territorio pistoiese.

[comune di pistoia]