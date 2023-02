I CATTOLICI SANNO DISTINGUERE TRA IL GIUSTO E LE TEORIE SUPERATE DAI FATTI E DALLA STORIA

Rifondazione Comunista interviene nel dibattito scaturito dalla presentazione del libro di Costanza Miriano

SERRAVALLE. Abbiamo appreso la notizia del libro Costanza Miriano “Sposati e si sottomessa”, con al seguito dibattito sul ruolo della donna, che se pur in modo ironico viene tacciata come oggetto sottomessa e sposata all’uomo.

Senza volere entrare nel merito letterario dell’autrice, di cui non possiamo esprimere giudizi, per non avere letto il libro siamo convinti, che l’uscita dell’amministrazione è stata perlomeno improvvida e provocatoria.

È da pensare che il vero scopo fosse proprio questo. Nello stesso tempo, crediamo fermamente che ciò non sia il pensiero prevalente della maggioranza dei Cattolici, che ben sanno distinguere tra il giusto e le teorie oramai superate dai fatti e dalla storia.

Vogliano dire di più: nello stesso modo, anche la maggioranza degli elettori di destra sono consapevoli che questi giudizi non sono più sostenibili.

Secondo noi si tratta di un uscita propagandista, che non avrà nessuno atto concreto nei costumi della maggioranza delle donne, oramai consapevoli della loro emancipazione.

Circolo Rifondazione comunista Serravalle Pistoiese