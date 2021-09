I CIVICI DI “UNITI PER SERRAVALLE” CANDIDANO PIERO LUNARDI

La richiesta al sindaco uscente arriva da Maurizio Bruschi, Flore Filoni, Ilaria Gargini e Benedetta Vettori

SERRAVALLE. In vista delle elezioni comunali del 2022, chiediamo al sindaco uscente Piero Lunardi la sua ricandidatura. Siamo infatti convinti che, con Piero, si possa continuare il grande lavoro di rinnovamento iniziato nel 2017, e proseguito nonostante le avversità incontrate.

Siamo anche sicuri che intorno a Piero possa svilupparsi di nuovo un polo aggregativo di tutti coloro che si ritengono alternativi al Pd: a partire dai partiti politici fino ai gruppi, comitati, associazioni e tutte le realtà della società civile.

Da parte nostra, vogliamo confermare e moltiplicare l’impegno per amministrare il Comune al meglio delle nostre possibilità, forti dello spirito di squadra e della collaborazione di tutti coloro che in questi anni non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto.

Maurizio Bruschi

Flore Filoni

Ilaria Gargini

Benedetta Vettori