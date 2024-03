I COMMERCIANTI A SOSTEGNO DI SEVERI E FANUCCI. “LE NOSTRE IDEE PER LA MONTECATINI DEL FUTURO”

Un’assemblea molto partecipata di esercenti locali ha ufficializzato il sostegno all’ex primo cittadino e al candidato sindaco. Tanti i temi sul tappeto per tornare ad essere attrattivi. Dal Piano del commercio a quello della sicurezza, dal rilancio delle Terme ad una serie di iniziative ludiche e culturali

MONTECATINI. “La presenza di una lista guidata da Ettore Severi e denominata ‘Patto per la città’ è per noi una garanzia che, al di fuori da ogni appartenenza partitica, il sostegno alla candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci è la scelta migliore per le elezioni amministrative del prossimo giugno, nel Comune di Montecatini Terme”.

Si è chiusa con questa indicazione precisa l’assemblea pubblica svoltasi nei giorni scorsi all’Hotel Plaza di Montecatini Terme, promossa dal Comitato Commercianti presieduto da Andrea Bonvicini. All’incontro sono intervenute oltre cinquanta persone di diverse zone della città, da Corso Matteotti a Viale Verdi, da Viale IV Novembre a Grocco La Salute a tante altre, a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa che vede in prima linea assieme il candidato sindaco Edoardo Fanucci e l’ex sindaco Ettore Severi.

Dal Comitato sono state ribadite critiche alle precedenti amministrazioni, sia di destra sia di sinistra, incapaci di dare risposte vere all’ambizione di Montecatini di tornare ad essere un luogo attrattivo per residenti e turisti e non una città dormitorio per i primi e un mordi e fuggi per i secondi. Secondo gli intervenuti per il comparto commerciale è vitale riuscire ad attrarre flussi di clientela evitando la desertificazione anche di questo settore.

Nel corso del dibattito sono emerse una serie di richieste, in alcuni casi anche molto circostanziate, che possono essere di fatto definite come la base di un programma di governo del Comune che i commercianti definiranno nelle prossime settimane. In particolare la necessità di mettere a punto un Piano sulla sicurezza e contro il degrado, un Piano del commercio, una serie di investimenti nella principale società termale cittadina.

Più nello specifico è stata evidenziata l’esigenza del completamento in primis di viale Verdi dal punto di vista turistico termale e del benessere con il focus su Terme Excelsior – Grocco – Leopoldine e Tettuccio (in attesa dell’esito del bando); di un aumento della tassa di soggiorno da investire completamente nel rilancio turistico per liberare risorse di almeno 2 milioni annui; la necessità di creare una rete di iniziative accessorie alla storia termale cittadina, con un collegamento all’arte e alla cultura.

Sono state poi avanzate alcune proposte specifiche come quella di concepire un mese di eventi musicali su esempi di altre città — con musica lirica, classica, jazz, leggera —, così come una “Cena sotto le stelle” a cavallo di ferragosto con il coinvolgimento delle strutture alberghiere e di ristorazione, e ancora la valorizzazione di food ed enogastronomia con i prodotti tipici toscani e le piccole produzioni del territorio.

È stata ribadita la volontà di preparare un mese di eventi dedicato al Natale ed ai mercatini tipici, considerando la buona volontà degli ultimi anni, ma cambiando rotta e valorizzando luoghi come il Grocco —La salute e piazza xx settembre, e un mese dedicato allo sport, in particolare al ciclismo.

L’ultimo progetto infine, la creazione di un parco avventura in zona Panteraie, da collegare idealmente a quello di Pinocchio ed alla destinazione culturale di Leonardo da Vinci.

[paolo vannini]