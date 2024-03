I GENITORI DI POGGIO A CAIANO PROTESTANO PER L’AUMENTO DELLE TARIFFE SCOLASTICHE. I CITTADINI DI SERRAVALLE SONO FELICI DI PAGARE FINO A PIÙ DEL DOPPIO DELLE SOMME PAGATE ALTROVE?

Serravalle Civica- Movimento Indipendenza: “Le tariffe di Serravalle secondo la giunta Lunardi sarebbero tra le più basse della zona e quindi incontestabili!”

SERRAVALLE. Quando, su richiesta di alcuni genitori, abbiamo sollevato pubblicamente la questione delle tariffe di accesso ai servizi scolastici, risultanti eccessivamente alte, gli amministratori e la maggioranza hanno respinto con forza le nostre considerazioni, accusandoci (ormai ci siamo abituati) di strumentalizzazione politica ai fini della visibilità.

Vogliamo adesso far riflettere i cittadini su quanto sta accadendo nel Comune di Poggio a Caiano in questi giorni. Qui i genitori stanno protestando contro gli aumenti delle tariffe scolastiche, fissati dall’amministrazione comunale a partire dal prossimo settembre, chiedendo la revoca della relativa delibera di giunta.

E in cosa consistono questi aumenti? Le tariffe annuali del pre e post scuola ammonteranno complessivamente a 170 euro; a Serravalle Pistoiese però i genitori per usufruire di entrambe i servizi pagano già da alcuni anni 400 euro annui (calcolando otto mesi).

A Poggio a Caiano il servizio annuale solo di pre scuola o post scuola andrà a costare 110 euro; ma a Serravalle Pistoiese (sempre calcolando soltanto 8 mesi) lo stesso servizio costa già da alcuni anni 240 euro. I genitori di Poggio a Caiano si lamentano inoltre perché per il pre scuola e post scuola il comune ha tolto le riduzioni Isee; a Serravalle Pistoiese non sono mai state contemplate.

A Poggio a Caiano la tariffa annuale del trasporto scolastico, comprensiva di andata e ritorno, ammonterà a 155 euro; ma a Serravalle costa attualmente 256 euro.

La tariffa annuale di sola andata o solo ritorno a Poggio a Caiano costerà 100 euro; però a Serravalle costa 165 euro. A ciò si aggiunge la tassa annuale di iscrizione al servizio di 45 euro, senza possibilità di esenzione o riduzione.

Da sottolineare che le tariffe di Serravalle secondo la giunta Lunardi sarebbero tra le più basse della zona e quindi incontestabili!

Purtroppo ancora diversi cittadini, tra una festa e l’altra, si lasciano convincere che questa sia la verità, non avendo conoscenze approfondite in mentito o non disponendo degli strumenti adeguati per informarsi.

Appresa questa notizia, saranno felici di sapere che stanno pagando fino a più del doppio della somma pagata per gli stessi servizi in altri comuni?

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza