I KILLER QUEEN OFFICIAL E ROCK IN MOVIE A “CASINI IN FESTA”

Dal 19 al 22 Luglio al campo sportivo Stella un connubio tra grande musica, buon cibo e birra a fiumi. Il 19 la serata rock con i leggendari brani dei Queen e il 20 il live show con le colonne sonore di colossal e serie tv

QUARRATA. [a.b.] Dal 19 al 22 Luglio torna Casini in Festa, presso il Campo Stella di Casini di Quarrata (PT) promosso dall’Ac Casini 1970. Il divertimento sarà assicurato grazie ad un connubio tra grande musica, buon cibo e birra a fiumi.

Mercoledì 19 luglio saliranno sul palco di Casini in Festa i Killer Queen Official per una travolgente serata rock all’insegna dei leggendari brani firmati Queen.

I Killer Queen sono la prima cover band dei Queen in Europa. Nati nel 1995 dall’unione di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official italian Queen fan club) come “tribute band ufficiale” per l’Italia.

Da allora sono stati più di 1.000 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati.

I Killer Queen propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo proposto. Scelta molto apprezzata dai fan, della quale vanno molto fieri, che li ha totalmente contraddistinti negli anni da ogni altro tributo.

Nel 2020 la band ha festeggiato il 25° anno di attività. Fanno parte del gruppo Giacinto Bargiacchi (basso e voce), Yaser (voce solista), Mario Assebbati (chitarra e voce), Daniele Trambusti (batterista), Nicola Angiolucci (piano, tastiere, organo) e Antonio Gabellini (Superpippo) alla chitarra acustica. Info: http://www.killerqueen.it/it/index.php

Giovedì 20 luglio sarà la volta dei Rock in Movie e del loro emozionante live show che vedrà protagonisti il rock e il cinema. Più di 70 hits che sono state utilizzate come colonna sonora di colossal mondiali e serie tv, proiettate su schermo in perfetta sincronia con l’esecuzione musicale. Una band professionista renderà tributo ai più grandi brani rock che sono stati colonna sonora di colossal mondiali e che rimarranno nella storia. Il tutto caratterizzato anche dalle immagini dei relativi film

Venerdì 21 Luglio arrivano in consolle i NVR Dj’s for party per infiammare la serata con la loro musica

E Sabato 22 Luglio si chiude col botto con la serata di Radio Mitology e la musica di Enrico Tagliaferri a “scaldare” la pista.