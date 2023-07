I LIE LAND, DA QUARRATA SUL PALCO DEL SANREMO ROCK FESTIVAL

Nei giorni scorsi la band emergente ha superato la fase finale regionale della prima tappa del Summer Live Tour guadagnandosi un posto alla finale nazionale in programma all’Ariston dal 4 all’8 settembre 2023

QUARRATA. [a.b.] I Lie Land, band emergente quarratina nata nel 2021 calcherà per la prima volta il palco più prestigioso e più temuto dai grandi big d’Italia, l’Ariston di Sanremo.

Nella prima tappa del Summer Live Tour firmato Sanremo Rock Festival svoltasi sul prestigiosissimo palco dell’Hard Cafè di Firenze hanno infatti superato- assieme a S.T.R.8 e Sam Sarti — la finale regionale toscana, prima delle cinque tappe di gara divise tra Rock & Trend e accederanno così alle finali di Sanremo. A supervisionare l’evento della finale regionale Giordano Tittarelli, socio di Noveeventi

Il Festival Sanremo Rock come noto ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”.

Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni.

La band, composta dai chitarristi Stefano Di Paola e Jacopo Scannadinari, Andrea Grassi (basso), Pablo Dimilta (percussioni) e Marta Giurintano (voce) ha mosso i suoi primi passi al liceo artistico Policarpo Petrocchi di Quarrata ed ha già un progetto musicale (con un Ep dal titolo “Loveland” composto da cinque brani inediti e un progetto video) che si avvale del prezioso sostegno del chitarrista quarratino Gabriele Bellini.

“Quella all’Hard Rock cafe — commentano — è stata una serata piena di emozioni e l’averla superata è una meravigliosa opportunità”.

A Sanremo Rock Festival i Lie Land porteranno come brano “una lettera scritta dal mondo all’essere umano per far capire i danni che l’uomo sta provocando. Un pezzo che spacca dalle sonarità attuali”.