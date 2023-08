I LOCALI DI ARRIVO DEI RAGAZZI OSPITI ALLA MAIC SONO IDONEI?

Riceviamo una informativa di un genitore preoccupato che spiega come gli ospiti alla Maic, vengono ricevuti nei locali del garage, con un contesto non adeguato alla loro permanenza data la saturazione di gas di scarico dei veicoli di trasporto. La sottoponiamo alla Direzione della Maic per un riscontro e una eventuale risposta.

PISTOIA. La notizia arriva in redazione accompagnata da una dozzina di immagini delle quali pubblichiamo solo quattro delle più eloquenti.

Il genitore ci spiega che i ragazzi pervengono alla Maic con automezzi che li scendono nei garage interrati e interclusi da pareti per l’avvio alle aule dei locali soprastanti.

I locali non hanno una sufficiente aereazione e – sempre per quanto ci riferiscono i referenti – l’aria si satura rapidamente dei gas di scarico dei motori diesel, ricchi di particolato da idrocarburi.

È a tutti noto che l’inquinamento da polveri o particolato è particolarmente dannoso per chi lo respira e questo vale anche per gli ospiti della struttura di ricovero che sicuramente non hanno competenze critiche sufficienti alla segnalazione del problema.

La questione dell’arrivo, pertanto si traduce in una esposizione diretta degli sfortunati ospiti della Maic e, non solo loro, ma anche dei volontari che li accompagnano, con qualche dissimulata sofferenza respiratoria, dovendo anche rimanere per una mezz’ora esposti.

Chiediamo dunque alla Direzione sanitaria della Maic di prendere in carico la nostra denuncia/segnalazione per i chiarimenti del caso, sollecitandola a non mancare in tale senso: sappiamo che Don Manone Bardelli, non ha mai risposto alla nostra testata e ricordiamo bene che quando lo fece, con tanto di querela, si guadagnò un bel ceffone per la sentenza di assoluzione del Direttore Bianchini, che venne anche apprezzato dal Giudice per avere svolto bene il suo lavoro (vedetèvi la storia!): dunque, le ipotesi di malagestione dell’allora AIAS/APR erano vere e confermate dalla sentenza passata in giudicato.

E oggi, come stanno le cose?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]