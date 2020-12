I MARIPOSA LIVE A OFFICINA GIOVANI

Il concerto, registrato negli spazi degli Ex-Macelli, sarà disponibile su YouTube dalle 22 del 23 dicembre

PRATO. In questo momento così particolare, la musica può essere ancora un segnale di speranza. Proprio da questa convinzione nasce l’idea del Comune di Prato di non annullare o rimandare i concerti previsti per dicembre ma di renderli disponibili on line sul canale YouTube di Officina Giovani. Un’iniziativa che vuole dare un segnale positivo, testimoniando come Officina Giovani sia uno spazio simbolicamente aperto, nonostante tutto.

La prima data vedrà protagonisti i Mariposa con un concerto, realizzato in collaborazione con A-Live e con il patrocinio di Comune di Prato e Città di Prato, che sarà disponibile sul canale YouTube di Officina Giovani a partire dalle 22 del 23 dicembre. Gli altri eventi musicali della rassegna saranno comunicati nei prossimi giorni.

Il gruppo musicale.

Attivi dal 1999, i Mariposa sono stati sempre considerati un’anomalia all’interno della scena musicale italiana. Sono un settetto “multietnico”, con elementi provenienti dal Veneto, dall’Emilia, dalla Toscana e dalla Sicilia: Bologna è il loro punto d’incontro, sede del quartier generale della loro etichetta Trovarobato.

Partiti ibridando forma-canzone, psichedelia, free-form e teatro surreale, sono arrivati, 6 anni dopo, a definire ciò che fanno con l’unico termine possibile: musica componibile. Autarchici, surreali, provocatori, fieramente indipendenti, hanno all’attivo otto album, il penultimo dei quali, il doppio “Proffiti Now! Prima conferenza sulla Musica Componibile”, alterna, a canzoni e brani strumentali, più di 180 interviste tagliate e rimontate, effettuate nel corso di mesi ad altrettanti personaggi del mondo della musica e dell’arte italiana e non, da Mauro Pagani a Sergio Staino, da Manuel Agnelli a Pino Cacucci, da Peter Hammill a Carlo Monni.

È il disco passato alle cronache come il “disco con la scena dentro”. Si sono esibiti sui palchi di tutta Italia, in locali, Festival, Teatri, dai centri sociali fino al famoso teatro “Ariston” di San Remo, tempio della canzone più commerciale italiana.

I Mariposa, che in spagnolo significa farfalla, precisano: “Il nostro proposito è di combinare spazi e dimensioni propri di mondi apparentemente lontani, quali la musica da camera e l’elettroacustica tipica del rock”.

Nel 2020 arriva il nuovo disco dei Mariposa “Liscio Gelli”, il disco che poteva rimanere sepolto nelle memorie digitali in attesa di un’imprevedibile smagnetizzazione e che invece ha visto la luce con il contributo di Santeria (un ritorno per la band, dopo il secondo album Domino Dorelli, del 2002) e della consueta etichetta di casa, Trovarobato. Liscio Gelli è quindi un complotto artistico, un titolo programmatico che programmaticamente non mantiene quello che promette, che prende il ballo liscio e lo tradisce, ma è con il tradimento che lo rende vivo.

