I NEW TROLLS AL SANTOMATO LIVE

Stasera in esclusiva toscana la band proporrà i suoi grandi successi ma anche la nuova produzione

PISTOIA. Stasera venerdì 17 Novembre, il Santomato Live Club di Pistoia, mette a segno un altro evento molto atteso con uno dei gruppi che ha scritto la storia della musica Italiana dal 1967. Stiamo parlando dei New Trolls. Il concerto è in esclusiva per la Toscana.

I New Trolls li conosciamo tutti per Concerto grosso, Miniera, Aldebaran, Quella carezza della sera e tanti tanti altri successi che verranno riproposti questa sera. La formazione capitanata da Nico De Paolo e Gianni Belleno i due storici musicisti della band, vedrà esibirsi sul palco anche Claudio Cinquegrana, Stefano Genti e Nando Corradini.

Gli of New Trolls hanno continuato a pubblicare anche nuovi brani, nuove produzioni , l’ultima risalente al 2022

Per tutte le info e prenotazioni Cena e Concerto o solo Concerto 0573 760747 o 333 4657051 o 345 6168318

Santomato Live Club | Pistoia

Via Montalese, 25/A loc. Santomato c/o Circolo Arci Santomato

www.santomatolive.it

