I PONTI SULLA SP 632, STASERA UNA ASSEMBLEA PUBBLICA A PRACCHIA

Saranno illustrati gli interventi di manutenzione con le tempistiche e le possibili soluzioni individuate per ridurre eventuali disagi alla circolazione

PISTOIA. Si terrà questa sera (venerdì 6 ottobre) alle ore 21:00 un incontro pubblico presso Villa La Collina a Pracchia – in Via Forravilla 35, dopo lo stabilimento Acqua Silva — per illustrare alla cittadinanza gli interventi che interesseranno nei prossimi mesi i ponti sulla SP632.

Un dialogo fra l’amministrazione provinciale e la comunità in occasione del quale saranno illustrate le tipologie di lavori che coinvolgeranno i ponti, le tempistiche e le modalità di intervento, oltre alle possibili soluzioni individuate per ridurre eventuali disagi alla circolazione che potrebbero scaturire. Due i viadotti oggetto di interventi, entrambi sul fiume Reno: il ponte al km 12+710, vicino all’Albergo Melini, e quello al km 13+280, in prossimità della ditta Acqua Silva.

Si tratta di interventi di manutenzione locali e per i quali è già stato eseguito l’affidamento alle ditte esecutrici. I lavori, prossimi alla partenza, inizieranno nell’alveo del fiume per poi proseguire sopra i ponti che, precisano i tecnici, non saranno interessati dalla chiusura alla circolazione.

Dall’amministrazione provinciale fanno sapere che la data di inizio lavori, potenzialmente già eseguibili nel periodo estivo, è stata calendarizzata in corrispondenza dell’inizio dell’autunno per salvaguardare le esigenze di una località la cui economia deriva, in buona parte, dal turismo.

All’incontro, per conto della Provincia di Pistoia, prenderanno parte il presidente Luca Marmo e il consigliere delegato alla viabilità Ferdinando Betti insieme ai tecnici dell’area preposta al servizio e il presidente della commissione speciale viadotti Andrea Tonarelli.

[provincia di pistoia]