I RAGAZZI DELL’OFFICINA DELLE OPPORTUNITÀ SABATO SUL PALCO PER UNA SERATA DI BENEFICENZA

L’appuntamento è alle 21 al Teatro Arte Varia di Bottegone

PISTOIA. Sabato 25 febbraio, alle 21, al Teatro Arte Varia di Bottegone, l’Associazione Spalti, che da oltre dieci anni sostiene le persone affette da Sla, metterà in scena Just wanna have fun Spalti Charity Night uno spettacolo di beneficenza, presentato da Simone Gai e che prevede la partecipazione di diverse esibizioni.

Alla serata prenderanno parte anche le ragazze e i ragazzi dell’Officina delle Opportunità, uno spazio che sviluppa attività frutto della co-progettazione tra Comune di Pistoia e cooperativa sociale Intrecci, con l’obiettivo di offrire agli adolescenti laboratori culturali e un punto di aggregazione, così da far emergere i loro talenti, supportandoli nella ricerca del proprio percorso artistico.

I ragazzi e le ragazze di Officina si esibiranno in un quadro musicale composto in tre parti, cantate, ballate e interpretate da loro e ideate dagli esperti Maria Dolores Diaz e Emanuele Iervolino, con il supporto degli operatori di Officina.

Il loro spettacolo vuole mettere in scena l’amore adolescenziale, la scoperta della propria identità e la paura del giudizio, attraverso la Teoria dell’anima gemella di Platone. Mito per il quale, un tempo, l’uomo e la donna erano una cosa sola, perfetti e bellissimi ma, Zeus, invidioso, li divise in due e li destinò a cercare, per tutta la vita, qualcuno che li completasse.

Oltre ai ragazzi dell’Officina, nel locale che si trova in via Fiorentina 626, si esibiranno Vera Biagioni, Le domeniche del lunedì, Bipolarap, Eku, Emma Santini, Alessio Burchietti , Andrea Mori e Emanuele Iervolino.

L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’associazione Spalti.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 329 6890286.

[comune di pistoia]