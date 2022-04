I SONOHRA AL SANTOMATO LIVE

Sabato 23 aprile il duo veronese sarà a Pistoia e in anteprima nazionale anticiperà l’uscita di “Liberi da sempre 3.0”, il remake dello storico album d’esordio del 2008

PISTOIA. Sabato 23 aprile Santomato Live Club ospita una delle tre anteprime nazionali che anticiperanno l’uscita di “Liberi da sempre 3.0”, il remake dello storico album d’esordio dei Sonohra, duo che ebbe un successo internazionale nel 2008 e l’omonimo tour che partirà nell’estate 2022. Un tuffo nel passato per sbloccare quei ricordi e quelle emozioni che hanno segnato un’intera generazione.

Nello spettacolo verranno proposti i singoli che hanno fatto la storia dellaband come L’Amore, Love Show, Salvami e tutti i brani di “Liberi da sempre” nelle versioni originali.

I Sonohra sono due fratelli veronesi, Luca (27 Febbraio 1982) e Diego Fainello (27 Novembre 1986). Dopo una lunga gavetta prevalentemente nei locali del lago di Garda – prendono parte al Festival di Sanremo 2008, dove vincono nella categoria “Nuove Proposte” con il brano L’Amore.

Il videoclip ufficiale è tra i più visti d’Europa nel biennio 2008-2009 con oltre 16 milioni di visualizzazioni. Il singolo d’esordio L’Amore anticipa l’album Liberi Da Sempre (2008), certificato disco di platino in Italia. Al termine della prima tournée italiana viene rilasciato il CD/DVD Sweet Home Verona, primo live del gruppo registrato nel suggestivo Teatro Romano di Verona, che raggiunge il Disco d’Oro con oltre 40.000 copie vendute.

Nel 2009 l’album d’esordio viene rilasciato in versione spagnola (Libres) ed inglese per il mercato latino/americano e nipponico, e frutta ai Sonohra il titolo di “Artista Revelación ai Los Premios MTV Latinoamerica” di Los Angeles a seguito di un tour promozionale di quattro mesi che li ha visti protagonisti in Messico, Stati Uniti, Argentina, Colombia, Venezuela, Porto Rico, Cile e Brasile.

Nel 2010 viene registrato nei celebri Abbey Road Studios di Londra l’album “Metà”, che contiene i singoli SeguimiO Uccidimi (colonna sonora dello spot Citroen nella versione inglese Cut Me Loose) e Baby, presentato al Festival di Sanremo 2010. Nello stesso anno esce l’EP “A Place For Us”, interamente in lingua inglese e anticipato da There’s A Place For Us, coonna sonora scritta da Kerry Underwood del film “Le Cronache di Narnia 3 – Il Viaggio del Veliero”, prodotto dalla 20th Century Fox.

(La Storia Parte Da Qui (2012) è il primo album prodotto artisticamente dai Sonohra in collaborazione con Carlo Cantini e masterizzato da Ted Jensen agli Sterling Sound Studios di New York. Include le collaborazioni con la band americana dei Second Hand Serenade in Nuda fino all’eternità, il suonatore di cornamusa asturiana Hevia inSi Chiama Libertà e il rapper Michael Adrian in Il Re Del Nulla. Dal punto di vista autorale vanno segnalate le collaborazioni con Enrico Ruggeri (autore del testo in “L’amante di Lady Chat”), Eugenio Finardi (autore del testo in “La storia parte da qui”) e Roberta Di Lorenzo (autori e del testo in “Si chiama libertà” e “Ciò che vuoi”).

“ll Viaggio” è il quarto album di inediti dei Sonohra, completamente autoprodotto. Masterizzato nei celebri Sterling Sound Studios di New York da Greg Calbi e Steve Ferrone, è stato anticipato dal singolo omonimo scritto in collaborazione con Enrico Ruggeri, autore del testo, ed eseguito in studio con i Modena City Ramblers, i quali vanno ad accentuare e completare lo spiccato sound folk che caratterizza l’intero progetto.

Dal tour omonimo ne segue nel maggio 2015 l’album live #ilviaggiotourlive2015, registrato l’8 maggio 2015 presso il Teatro Nuovo di Verona.

Dopo due anni di inattivit, nel 2017 ritornano sulle scene rilasciando i singoli “Destinazione Mondo” e “Per Ricominciare”

Nel dicembre del 2018 la band veronese rilascia “L’ultimo grande eroe”, quinto album di inediti e completamente prodotto e registrato nel loro studio. Da questo momento inizia una nuova fase indipendente del duo, dove il live è il motore trainantedella loro carriera.

Il palco, infatti, diventa l’occasione principale per sperimentare nuove sonorità, attraversare generi musicali differenti sempre più internazionali e destinati a diventare il tratto distintivo del nuovo progetto. Un nuovo percorso ricco di influenze musicali diverse, tutte minuziosamente riproposte avvalendosi di una ricca gamma di strumenti ed effetti musicali suonati dalla sola maestria di Luca e Diego.

A Pistoia si prevede il sold out.

Prevendite biglietti su liveticket oppure direttamente al Santomato 333 4657051 o 0573 76074

Santomato Live Club | Pistoia

Via Montalese, 25/A Loc. Santomato

c/o Circolo Arci Santomato

www.santomatolive.it