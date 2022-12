i venerdì del cinema palestinese. IL RESOCONTO DEL VIAGGIO IN CISGIORDANIA

Consegnati alle maestre dell’asilo di Beit Reema i fondi raccolti con le cene. Venerdì 16 dicembre un incontro al Circolo Garibaldi

PISTOIA. Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21 a Pistoia, presso il circolo Arci Garibaldi – Corso Gramsci, 52 — per il ciclo “I venerdì del cinema palestinese” promosso dal Comitato Pistoiese per la Palestina in collaborazione con il Circolo Garibaldi, è organizzato un incontro con membri del Comitato che sono andati in Cisgiordania a consegnare alle maestre dell’asilo di Beit Reema i soldi raccolti con i “Venerdì del cinema palestinese”.

Prima dell’incontro, è organizzata una cena italo-palestinese (ore 20, 12,00€ – 8,00€ per studenti e disoccupati). Per prenotazioni, entro giovedì 15 dicembre, cell. 333 3552897, anche tramite whatsapp o sms, oppure inviando una mail a comitatopalestinapt@tin.it

Alcuni membri del Comitato Pistoiese per la Palestina hanno fatto un viaggio in Cisgiordania e sono andati a consegnare alle maestre dell’asilo di Beit Reema il denaro raccolto con le cene dei “Venerdì del cinema palestinese”.

Il centro educativo ospita bambini da 0 a 6 anni, è articolato in un nido d’infanzia e un percorso propedeutico alla scuola primaria, un anno durante il quale i bambini apprendono i rudimenti dei numeri e delle lettere, sia arabi che occidentali.

Il centro si avvale anche della collaborazione di un pediatra, incaricato dalla Mezza Luna Rossa che si reca periodicamente presso l’asilo a fare visite generali di controllo ai bambini.

Comitato Pistoiese per la Palestina