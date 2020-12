I VIGILI DEL FUOCO RENDONO OMAGGIO A SANTA BARBARA

L’occasione di questo anno ha voluto rappresentare, con un silenzioso raccoglimento, la vicinanza di tutto il personale alle vittime ed a quanti ogni giorno lottano per limitare gli effetti del contagio

PISTOIA. Si è svolta nella mattinata odierna, presso il Comando Dei Vigili del fuoco di Pistoia, la cerimonia in memoria di Santa Barbara, la Santa protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Pistoia Luigi Gentiluomo, il Prefetto di Pistoia sua Eccellenza Gerlando Iorio, il vice Presidente della Provincia Gabriele Giacomelli e il Vicario del Vescovo.

La cerimonia ha previsto l’alzabandiera, la deposizione della corona d’alloro ai caduti durante il soccorso e la benedizione dei presenti da parte del Vicario del Vescovo.

La celebrazione si è svolta, causa la situazione d’emergenza attuale, in forma ridotta e sobria rispetto la consuetudine.

IL COMUNICATO STAMPA

Il 4 dicembre tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rende omaggio alla patrona Santa Barbara, un momento fra tradizione e storia vissuto con particolare piacere dai Vigili del Fuoco che offrono il proprio servizio a favore di tutta la cittadinanza.

Quest’anno lo svolgimento della festività di Santa Barbara a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto, si è svolta in forma riservata, per il solo personale in servizio il 4 dicembre ed una rappresentanza della ANVVF.

L’occasione, oltre a rinnovare l’impegno del C.N.VV.F. a servizio della cittadinanza, ha voluto rappresentare, con un silenzioso raccoglimento, la vicinanza di tutto il personale alle vittime ed a quanti ogni giorno lottano per limitare gli effetti del contagio.

In questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, nella provincia di Pistoia i Vigili del Fuoco hanno effettuato 52 interventi inerenti tale tipologia, di cui circa la metà per igienizzazioni di locali interni ed esterni a Caserme, Istituti Penitenziari e Ospedali.

Si riportano di seguito una sintesi dei dati più significativi, relativi all’attività svolta dal Comando nel corso dell’anno 2020 che registrano valori inferiori agli anni precedenti a causa della pandemia tuttora in corso.

Attività di soccorso tecnico urgente : 3485 interventi;

Attività di Prevenzione incendi : 678 istanze pervenute ed evase;

Attività di Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo : 120 servizi svolti;

Attività di qualificazione per addetti antincendio : 61 attestati di idoneità rilasciati;

Attività di Controllo aziende su normativa anti covid-19 : 23 controlli effettuati;

