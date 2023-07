I WICKED EXPERACTION TORNANO A SERRAVALLE ROCK DA PROTAGONISTI

… e il sabato arriva The Elephant Man

SERRAVALE. L’ambizioso programma della settima edizione di Serravalle Rock si completa con altri due nomi di assoluto spessore.

I Wicked Expectation saliranno sul palco della Rocca di Castruccio il 28 Luglio. Dopo aver supportato gli islandesi Vök nella seconda edizione del festival, la band elettronica di Torino, premiata al Rock Contest di Controradio, torna sul palco di Serravalle Rock per presentare le canzoni di ‘Inner Jungle’, il nuovo mini album che assicura un percorso immersivo tra forma canzone, ritmi nordeuropei Broken Beat e UK garage e influenze IDM/glitch.

Dai tempi di ‘Visions’ i Wicked Expectation sono cresciuti tantissimo ed il loro è uno degli show più trascinanti in circolazione. Sono una delle formazioni più interessanti della scena italiana eppure il loro sguardo è rivolto all’estero, a sonorità e produzioni di stampo internazionale con un accento sperimentale che non intacca una propensione unica per la melodia.

Sabato 29 Luglio, assieme al chitarrista belga Thomas Frank Hopper, sarà invece il turno di The Elephant Man!

In questo caso la storia è incredibile. Una sera Max Zanotti si esibisce a Roma, durante il tour promozionale del suo ultimo lavoro solista, e nel pubblico c’è Steve Lyon. Non un nome a caso, ma l’ingegnere del suono di dischi stratosferici come ‘Violator’ e ‘Songs Of Faith And Devotion’ dei Depeche Mode e ‘Wild Mood Swings’ dei Cure. Nasce così una collaborazione che porta The Elephant Man, progetto che oltre al leader dei Casablanca vede coinvolti membri di Deasonika e Movida, a registrare il proprio debutto tra Londra, Berlino e Roma.

‘Sinners’ è un superbo ibrido tra rock anni ‘70, alternative rock, darkwave e elettronica.

