idi de marzo. “LINEA LIBERA” È CLANDESTINA PER DECRETO. NON LO SONO GLI OSPITI DI VICOFARO PROTETTI DA CURRELI NÉ LA LUCIA TURCO PROTETTA DA COLETTA

O Massimo Donati del Tirreno, prediletto dal capo PM di Pistoia, scrivi ancor questo: allégrati che, nei locali in cui bazzichi ogni giorno, possono vivere in pace solo coloro che credono, obbediscono, combattono e non dicono mai stop alla corruzione!

Il Presidente del Riesame 2 (la vendetta) ha tremato dinanzi alla Procura

Ve la pubblico fresca fresca, sedicenti giornalisti pistoiesi, toscani e italiani, l’ordinanza di Buzzegoli. E senza che io la abbia neppure letta. Ma il mio commento è questo

QUANDO NEL MONDO LA CANAGLIA IMPÈRA

IL POSTO DEI PERBENE È LA GALERA!

Né mi aspettavo niente di diverso, anche perché – da fonti certe – lo stesso presidente del Riesame 2, Buzzegoli, un tempo terzo e imparziale, sembra abbia avuto problemi procuratigli dai procuratori.

Si sarebbe risolto tutto a suo favore: ma forse Buzzegoli non ha più fiato per scappare altrove o trovarsi una via di fuga dalle pressioni dell’illegalità che, evidentemente, dilaga al Terzo Piano.

Ora raccoglieremo in volume tutti gli articoli sugli sconci del tribunale di Pistoia e della procura di Coletta.

Ne abbiamo già tutto il backup: ci eravamo preparati a una mossa da cesaricidi, conoscendo le vergogne della giustizia italiana.

Sarà istruttivo vedere se ci sequestreranno le mani con taglio islamico

per impedirci di commettere adulterio rivelando le vergogne dei nostri indefettibili censori.

FATELO PRESENTE ANCHE A ROBERTO BENIGNI E A MATTARELLA ‘PATER PATRIAE’

e fratello della Costituzione!



Edoardo Bianchini

W LA COSTITUZIONE

W LA LIBERTÀ DI STAMPA

W LA RESISTENZA

ALL’OPPRESSIONE DEI FALSI PROFETI!