IERI LA GIORNATA DEGLI SCREENING ONCOLOGICI AL SAN JACOPO

Diagnosi precoce tumori di cervice uterina, mammella e colon retto

PISTOIA. C’era tempo fino alle ore 18 di ieri per ricevere informazioni sui tre screening oncologici per la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto; all’ospedale San Jacopo, all’ingresso, era stata allestita una postazione dov’era presente il personale sanitario con le assistenti sanitarie, le ostetriche i tecnici di radiologia, gli operatori socio-sanitari e il personale amministrativo per informazioni sulla diagnosi precoce dei tre tumori oncologici. Hanno collaborato anche le associazioni di volontariato.

L’iniziativa ha incontrato interesse e una notevole adesione. Era anche possibile ritirate il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per i cittadini di età compresa tra i 50 e i 70 anni e poter così partecipare allo screening del tumore colon retto.

Una volta effettuato il test, al proprio domicilio, il campione può essere riconsegnato da oggi 14 dicembre fino al 19 dicembre (escluso domenica 17) presso il San Jacopo dalle ore 8 alle 14, oppure presso i seguenti punti ritiro: Lilt Pistoia, Piot di San Marcello-Piteglio e nei presidi distrettuali di Abetone, Crespole, Sambuca e Prunetta.

La “Giornata degli screening oncologici” si sta svolgendo contemporaneamente anche nei presidi ospedali di Empoli, Prato e della Valdinievole. Partecipare agli screening oncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure.

In Toscana i cittadini vengono invitati per lettera a svolgere gratuitamente gli screening per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto. Proprio per favorire l’accesso alla prevenzione il 13 dicembre l’Azienda Usl Toscana Centro ha organizzato negli ospedali la giornata degli screening.

L’iniziativa era rivolta ai cittadini residenti o domiciliati nei territori afferenti alla Azienda Usl Toscana Centro e si si svolgerà nei prossimi mesi anche in altri ospedali.

