IGOTY AWARDS 2023, LA GIORGIO TESI GROUP PREMIATA COME MIGLIORE AZIENDA VIVAISTICA IN EUROPA

L’azienda vivaistica pistoiese, prima italiana a raggiungere le finali dell’importante concorso internazionale di Aiph, si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria Finished Plants & Trees, durante Ipm di Essen

PISTOIA. All’IPM di Essen, l’importante Fiera Internazionale delle Piante con la presenza di operatori del settore da tutto il mondo e ben 1.577 espositori provenienti da 45 nazioni, nell’ambito del concorso International Grower of the Year (IGOTY) 2023 dall’International Association of Horticultural Producers (AIPH) vinto quest’anno dall’azienda canadese Brookdale Treeland Nurseries Ltd, importantissimo risultato per la Giorgio Tesi Group di Pistoia negli IGOTY Awards 2023.

Istituiti nel 2009 con il supporto di Royal FloraHolland e FloraCulture International, gli Igoty Awards riconoscono le migliori pratiche in orticoltura dei più importanti vivai di produzione ornamentale di tutto il mondo, evidenziando l’esperienza, la storia, la qualità e l’energia che offrono a tutto il settore.

Giorgio Tesi Group, azienda pistoiese leader in Europa nel settore del vivaismo di piante ornamentali, ha ricevuto l’argento nella categoria Finished Plants & Trees, un grande risultato per tutto il comparto vivaistico sia italiano che continentale.

“Per la nostra azienda, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni di attività – ha dichiarato Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – è davvero un grande orgoglio aver ottenuto questo importante riconoscimento internazionale e un ulteriore motivo di soddisfazione è che siamo la prima azienda vivaistica italiana a raggiungere la finale e ad essere premiata.

Uno stimolo importante per guardare con grande ottimismo al futuro del nostro settore con l’obiettivo di rilanciare con forza il ruolo del vivaismo italiano nel mondo”.

“Sono particolarmente felice – queste le parole di Leonardo Capitanio, Presidente AIPH – per l’importante e meritato risultato ottenuto dal vivaismo italiano grazie a Giorgio Tesi Group a cui faccio i miei complimenti. Con il mio lavoro sto cercando di portare in tutto il mondo il vivaismo italiano che è ricco di storia, di tradizione e di tanta qualità e importanti risultati come questo ottenuto dall’azienda vivaistica pistoiese danno a tutti noi un motivo per festeggiare e per guardare avanti con fiducia”.

Un ulteriore riconoscimento per un’azienda che si è sempre distinta per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale — tanto da essere stata la prima italiana ad ottenere la certificazione EMAS — e l’innovazione tecnologica. Grande successo per il made in Italy e per le piante toscane e pistoiesi, che l’azienda esporta in oltre 60 paesi del mondo pur rimanendo profondamente legata al proprio territorio.

I vincitori nella categoria Finished Plants & Trees:

Gold: Brookdale Treeland Nurseries Ltd, Canada

Silver: Giorgio Tesi Group, Italy

Bronze: Fructoplant SP. Z O.O., Poland

Gli altri finalisti: Allensmore Nurseries Ltd, UK – Morel Diffusion SAS, France – Royal Base Co. Ltd, Chinese Taipei – SB Talee de Colombia SAS, Colombia – Xiamen Ican Seed Co Ltd, China – Zentoo, the Netherlands – Zhejiang Toyoshima Co., Ltd., China.

