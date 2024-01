IL 2024 DEL CGFS È SEMPRE PIÙ SMART CON LA NUOVA WEB-APP

Per rinnovare le iscrizioni ai corsi ora basta qualche semplice click

PRATO. Nel 2024 il Cgfs diventa sempre più smart. È attiva una nuova applicazione web per rinnovare la partecipazione ai corsi direttamente online, senza recarsi fisicamente negli uffici di via Roma.

Un’opportunità in più per tutti gli iscritti del Centro Giovanile di Formazione Sportiva, che comunque potranno continuare ad avvalersi anche delle abituali modalità facendo riferimento all’ufficio iscrizioni di via Roma, e un modo per cercare di eliminare fastidiose code e far risparmiare tempo prezioso a tutti.

Da oggi, insomma, per tutti i corsi che verranno attivati da parte del Cgfs si potrà procedere con il rinnovo dell’iscrizione direttamente dal divano di casa propria o dall’ufficio. Non solo. Sull’applicazione web, raggiungibile dal sito del Cgfs, sarà possibile anche consultare l’anagrafica dell’iscritto e la scadenza del certificato medico sportivo, effettuare i pagamenti, verificare lo stato di quelli effettuati e le scadenze di quelli da effettuare, scegliere i giorni e gli impianti in cui svolgere i corsi fra quelli a disposizione, scaricare le ricevute dei pagamenti e gli attestati di iscrizione da consegnare all’inizio dei corsi.

“Abbiamo voluto fare un passo ulteriore per andare incontro alle famiglie e permettere loro di rinnovare le iscrizioni comodamente da casa, senza il bisogno di venire nei nostri uffici – spiega Monica Casalini (nella foto, ndr), responsabile dell’ufficio iscrizioni del Cgfs —.

Stiamo già lavorando per estendere l’utilizzo dell’applicazione web anche a tutte le nuove iscrizioni, centri estivi compresi. In questo modo sarà più facile per tutti partecipare alle nostre attività e controllare le scadenze. Iscriversi e utilizzare la nuova applicazione è molto semplice: basta andare sul nostro sito nella sezione ‘Iscriviti’ e seguire le apposite istruzioni al momento del primo accesso. Ovviamente per qualsiasi dubbio, necessità o richiesta l’ufficio iscrizioni si può contattare anche telefonicamente (0574-43621) o via mail (iscrizioni@cgfs.it)”.

Il rinnovo online è già disponibile per i corsi di nuoto, che stanno per ripartire con il secondo trimestre gennaio-marzo nelle piscine Gescal, Mezzana, San Paolo e Comeana.

Da metà gennaio ripartiranno anche i corsi multisport in palestra di pallavolo, ginnastica, pallacanestro, danza, judo, calcio a 5 e skateboard e anche per rinnovare l’iscrizione a questi corsi gli iscritti del Cgfs potranno utilizzare la nuova applicazione web.

Infine ci sono in partenza anche i corsi di sci, tre domeniche sulla neve, 28 gennaio, 4 e 18 febbraio, dedicate ai bambini dai 7 anni in su, per imparare a sciare o perfezionare la tecnica con i maestri della Doganaccia. A Montemurlo, dal 13 gennaio partirà un nuovo corso dedicato ai bambini dell’infanzia, il “Giocopalla” alla palestra della scuola di Morecci. Per tutte le info visitare il sito www.cgfs.it

Per le nuove iscrizioni ai corsi e per le prime iscrizioni di ogni anno sportivo sarà per il momento ancora necessario recarsi fisicamente negli uffici di via Roma 258, ogni lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e ogni martedì e giovedì dalle 12.00 alle 17.00.

[montaleni/de biase — cgfs]