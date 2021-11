“IL CALCIO CHE VORREI” AI GIOVEDÌ LETTERARI DI MONTEMURLO

Giovedì 25 novembre ore 21 al Centro Giovani di piazza Don Milani il libro del montemurlese Luca Diddi. Un racconto sincero di un cammino nel mondo del calcio in cui l’autore parla non solo della propria passione, ma soprattutto del calcio che insegna e che vorrebbe vedere

MONTEMURLO. I “Giovedì letterari”, la rassegna di autori del territorio promossa dal Comune nell’ambito di “Un Autunno da sfogliare”, va avanti e giovedì 25 novembre ore 21 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3 – Montemurlo) propone “Il calcio che vorrei” del montemurlese Luca Diddi.

Partendo dai ricordi di un’infanzia trascorsa con l’inseparabile pallone, l’autore ripercorre il proprio cammino nel mondo del calcio. Dopo le prime esperienze come giocatore, arriva un infortunio che determina il prematuro ritiro e il successivo impegno come allenatore di squadre giovanili.

“Il calcio che vorrei” è un racconto sincero di un cammino nel mondo del calcio in cui l’autore parla non solo della propria passione, ma soprattutto del calcio che insegna e che vorrebbe vedere: quello che c’era prima e che ora si è perso dietro aspetti meno nobili. Una guida indirizzata agli allenatori e, soprattutto, ai ragazzi che si avvicinano a questo sport.

Tra consigli e stimoli, emerge l’importanza di un percorso calcistico che segua valori come il rispetto, il sacrificio e la responsabilità, prerogative fondamentali per raggiungere un successo non solo personale ma anche di squadra. Dialogano con l’autore i giornalisti Francesca Vattiata e Luca Bonistalli.

Per partecipare agli incontri l’ingresso è libero ma è consigliabile prenotarsi chiamando o scrivendo a promo.cultura@comune.montemurlo.po.it o telefonando al numero 0574-558567.

