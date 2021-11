 “IL CASO ROCCO”, IN LIBRERIA IL ROMANZO DELL’AVVOCATO PENALISTA ANDREA MITRESI

Il volume sarà presentato il prossimo 4 dicembre al Teatro Moderno di Agliana

PISTOIA. Edito da Pegasus Edition nella collana Blacknight è in libreria e acquistabile on line da qualche giorno il romanzo “Il caso Rocco” di Andrea Mitresi, avvocato penalista del foro di Pistoia. Il romanzo sarà presentato il prossimo 4 dicembre alle ore 17 nel Foyer del Teatro Moderno di Agliana nell’ambito degli “Incontri d’autunno”.

Il pomeriggio letterario sarà introdotto da Luca Benesperi (sindaco di Agliana), Carlo Coda (direttore del Teatro Moderno). Nell’occasione a dialogare con l’autore ci sarà Jacqueline Monica Magi, giudice e scrittrice.

“Matteo Falco è un penalista che si trova ad assistere Vito Rocco, imputato del più aberrante dei crimini per aver commesso una violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Il protagonista non perde occasione per ribadire che gli avvocati rappresentano la categoria che tutela i più deboli, coloro che non rivendicano il diritto di essere tutelati ma il dovere di tutelare gli altri per il vantaggio di tutti. Vito Rocco, per certi aspetti è un uomo sicuro di sé, capace di gestire una relazione clandestina con una vicina di casa sotto gli occhi della moglie, uomo spavaldo e certo di poter dimostrare la falsità delle accuse a suo carico. Entrambi si ritroveranno legati l’un l’altro per risolvere una vicenda intricata dai risvolti inquietanti”.

Distribuito da Libro Co Italia Srl (Firenze), il progetto grafico del romanzo è stato curato da Dreamland mentre l’immagine di copertina è stata realizzata da Federico Mazzoncini, grafico designer pistoiese

Andrea Mitresi: Nato nel 1969 a Milano Mitresi dopo avere frequentato il liceo classico Forteguerri di Pistoia si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Ha ottenuto una borsa di studio dall’Università degli Studi di Firenze per la partecipazione al “Master in “Comparative and International Law” presso la “Dickinson School of Law”, Penn State University, in Carlisle, Pennsylvania, USA, A.A. 1995, ed ha conseguito il Master (LL.M) in “Comparative and International Law” presso la stessa Università “ (1996).

È iscritto all’Albo degli Avvocati di Pistoia dal 13.11.1998 ed all’Albo Speciale della Suprema Corte di Cassazione dal 28.01.2011. Socio dello “Studio Legale Niccolai & Associati” svolge la sua attività di Avvocato soltanto nel settore penale.

Si occupa principalmente della trattazione di problematiche inerenti il diritto penale in genere, con particolare riferimento al diritto penale tributario e fallimentare, nonché ai reati colposi in violazione delle norme sulla circolazione stradale.

È iscritto nell’elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia. Ha partecipato a numerose iniziative formative nelle sopra richiamate materie, oltre ad essere stato Presidente della Camera Penale di Pistoia dal Settembre 2010 al Settembre 2014. Dal gennaio 2015 è Consigliere del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pistoia.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]