IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI PISTOIA COMPIE DUE ANNI

Sabato si festeggia in Biblioteca San Giorgio con tante iniziative

PISTOIA. Sabato 24 febbraio, in Biblioteca San Giorgio, il Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia festeggia il suo secondo compleanno con un evento gratuito, aperto a tutti.

Dalle 17 alle 19.30, è prevista la proiezione di un video e l’esibizione musicale dei ragazzi di Officina delle Opportunità e saranno proposti laboratori di tipo manuale, logico, creativo e motorio rivolti a bambini, ragazzi e genitori, organizzati dagli operatori del centro e dalle varie realtà del territorio che con esso collaborano e accompagnati da un piccolo rinfresco.

Il pomeriggio passerà tra letture, costruzioni, giochi da tavolo e di movimento; si darà spazio alla creatività e all’immaginazione, il tutto con l’obiettivo di condividere nuove esperienze, trascorrere tempo insieme e scoprire i servizi e le attività offerte sia dal nostro servizio che dalle altre realtà con cui collabora.

«Nei due anni di attività, il Centro è entrato in contatto con centinaia di famiglie attraverso laboratori e attività di vario tipo – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale –. Grazie al grande lavoro svolto, con dedizione e passione, da tutti gli operatori che animano questo servizio e che fin da subito hanno fortemente creduto nel progetto, è stato creato un punto di riferimento importante per il territorio, per le istituzioni, le associazioni, le scuole, ma anche e soprattutto per i singoli cittadini».

L’evento è rivolto a tutti e i laboratori saranno organizzati in modo da permettere la partecipazione di tutte le famiglie, con figli grandi e piccoli e non occorre prenotarsi.

Il Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia gestito in co-progettazione con la Cooperativa Intrecci, ha l’intento di promuovere lo “stare in famiglia”, sostenere la crescita dei bambini e dei ragazzi, attraverso appuntamenti ludici ed attività di animazione che favoriscano la cultura del tempo libero.

Il Centro organizza percorsi di riflessione, formazione e incontri sui processi educativi e di crescita, spazi di ascolto, orientamento ed accompagnamento delle famiglie riguardo al ruolo genitoriale e agli impegni educativi quotidiani. Si sviluppano inoltre attività e iniziative nell’ambito delle politiche per la famiglia, con particolare attenzione alla creazione di nuove forme di sostegno ai compiti di cura. Sono stati portati avanti anche laboratori e attività di vario tipo, dal cinema d’estate allo yoga per tutta la famiglia, dagli incontri con gli esperti alle iniziative organizzate presso lo Spazio Incontro per le famiglie con bambini da 18 a 36 mesi.

Per informazioni e per avere notizie in merito alle varie iniziative è possibile contattare il Centro per le Famiglie Pistoia, telefono 0573 371011, cellulare 331 68602, e-mail info@centrofamigliepistoia.it o personalmente presso lo sportello in Piazza del Duomo 12 a Pistoia.

È inoltre possibile visitare il portale www.centrofamigliepistoia.it, che ha anche lo scopo di mappare e raccogliere tutte le opportunità educative, ricreative, nonché gli eventi, le attività sportive, sociali, culturali presenti sul territorio del comune di Pistoia, e la pagina Facebook “CPF Pistoia”

.[comune di pistoia]