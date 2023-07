IL CGFS STIPULA DUE NUOVE CONVENZIONI CON FUTURA E ACCADEMIA PRATO

“Percorso congiunto per evitare l’abbandono sportivo” . Il Centro Giovanile proseguirà ad occuparsi di promozione e avviamento al nuoto e alle arti marziali. Poi ci sarà il passaggio dei giovani atleti nelle società sportive per l’agonismo o il perfezionamento

PRATO. Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva stipula due nuove convenzioni con altrettante società del territorio pratese. La prima riguarda il mondo del nuoto e vede la firma dell’accordo con Futura, la seconda è rivolta alle arti marziali con la convenzione con l’Accademia Prato.

L’accordo con Futura è particolarmente strategico per il mondo del nuoto perché significa per il Cgfs e per le società del territorio completare il quadro degli accordi nel settore natatorio. Il Centro Giovanile, infatti, aveva già una convenzione con Azzurra e con Notapinna Prato, ora si aggiunge anche quella con la società del presidente Roberto Di Carlo. Di fatto al Cgfs viene affidata la promozione e l’avviamento alla pratica sportiva per i bambini. A seguire ci sarà la collaborazione tecnica per il passaggio degli atleti alla Futura per l’attività di pre-agonismo.

“Questo è il primo passo verso l’unione d’intenti delle società sportive del mondo natatorio – dice il presidente del Cgfs Gabriele Grifasi —. Si è arrivati a questa convenzione dopo un lungo dialogo. Un accordo che mette sullo stesso piano tutte le società agonistiche del territorio, dandogli pari dignità e pari opportunità di sviluppo dei rispettivi settori. Era un obiettivo che come Cgfs avevamo da tempo e che adesso concretizziamo”.

“Questo accordo porterà importanti risorse alla nostra società – commenta Roberto Di Carlo, presidente di Futura Club Prato —. Incrementerà e implementerà infatti i nostri corsi con l’ausilio del Cgfs.

Siamo felici e orgogliosi che il Centro Giovanile sia anche al nostro fianco nella promozione delle attività, che costituiscono un importante patrimonio sportivo, ma anche sociale, del nostro territorio. La condivisione delle emozioni e l’importanza dello stare insieme sono l’essenza del nostro sport, nonché la base su cui abbiamo costruito questa nuova partnership”.

L’altra convenzione, come detto, riguarda le arti marziali. Anche qui il Cgfs continuerà a occuparsi di avviamento alla disciplina sportiva ma poi garantirà il passaggio all’agonismo attraverso l’Accademia Prato.

“Andiamo a formalizzare un passaggio fondamentale per i bambini e le famiglie – spiega il direttore generale del Centro Giovanile, Mirko Bassi —. Una volta terminata la fase dell’avviamento, grazie all’Accademia Prato riusciamo ad assicurare continuità sportiva al bambino, evitando di correre il rischio che qualcuno di loro lasci lo sport. Siamo di fronte quindi a un’opportunità di crescita per i bambini e per la disciplina sportiva”.

“C’era un’esigenza condivisa di dialogo fra noi e il Cgfs – commenta l’allenatore capo dell’Accademia Prato, Fabio Barni —, nell’ottica di non perdere tutto il lavoro fatto dal Centro Giovanile nella fase di avviamento alla disciplina. Con questa convenzione, invece, i bambini avranno un approdo in una società dove potranno avere uno sbocco agonistico o di semplice perfezionamento. Di fatto si crea un ponte nell’interesse dei bambini, delle famiglie e della disciplina”.

Si arricchisce così il numero di convenzioni del Cgfs, che può annoverare accordi con le società sportive del territorio nelle discipline di basket, pallavolo, calcio a cinque, ginnastica, nuoto e arti marziali.

