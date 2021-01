IL CIRCOLO PD FORNACI CASERMETTE HA UN NUOVO COORDINATORE: GIOVANNI BINI

Subentra alla dimissionaria Barbara Bruni, per molti anni alla guida del Circolo

PISTOIA. Giovanni Bini, 47 anni, laurea in Scienze della formazione e Master in Gestione risorse umane, è stato eletto all’unanimità nuovo coordinatore del Circolo PD Fornaci Casermette.

Dopo le dimissioni di Barbara Bruni, lo scorso 29 dicembre si è riunito, in videoconferenza, il Coordinamento del Circolo PD Fornaci Casermette per discutere della situazione e verificare la possibilità di eleggere un nuovo coordinatore.

Alla riunione, convocata dal segretario comunale Maurizio Bozzaotre, erano presenti anche Claudio Giardi della segreteria comunale (rapporti con i circoli) e Andrea Pisaneschi della segreteria provinciale (organizzazione e rapporti con il territorio).

Dopo l’introduzione del segretario comunale, che ha sottolineato l’importanza del Circolo in un contesto vasto e per molti versi problematico come quello dei quartieri Fornaci e Casermette, si è svolta un’ampia e libera discussione nel corso della quale tutti i presenti sono intervenuti.

Tra i temi emersi nel dibattito, le attuali e prossime sfide che il PD pistoiese ha di fronte, tra cui la necessità di rinvigorire la partecipazione di giovani alla vita attiva del partito, l’importanza di cogliere spunti e stimoli del territorio dei quartieri coinvolti dalla crisi sociale ed economica in modo disomogeneo e profondo. Sono infine stati toccati anche temi più strettamente organizzativi, in vista della campagna elettorale delle elezioni comunali del 2022.

Il Coordinamento si è dato l’obiettivo di allargare la partecipazione e il dialogo con cittadini e realtà sociali del territorio, evitando ogni autoreferenzialità, consapevoli delle ricadute disfunzionali che dibattiti “correntizi” producono in termini di aumento della distanza tra partito e cittadini.

In quest’ottica, è stata accolta in modo unanime la disponibilità di Giovanni Bini a rilevare il testimone che per molti anni è stato di Barbara Bruni nel coordinare il Circolo. Giovanni ha raccolto il convinto supporto e l’unanime approvazione dei presenti, assicurando una gestione partecipata e collegiale del Circolo.

[pd pistoia]