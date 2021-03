IL COIANO SANTA LUCIA RICORDA FERDINANDO PAMPALONI

Stamani la simbolica consegna di una maglia della Società al figlio del direttore sportivo scomparso recentemente. Prosegue la raccolta fondi in suo nome

PRATO. Si è tenuta stamattina, presso la sede del Coiano Santa Lucia, la simbolica consegna di una maglia della Società in memoria di Ferdinando Pampaloni al figlio Gianni, accompagnato dalla moglie Valentina e dalle nipoti Guenda e Lola.

La maglia, con i consueti colori della società, riporta sul retro la scritta “PAMPA – DS”. Con questo gesto la Società ha voluto rimarcare la profonda riconoscenza a Ferdinando Pampaloni per quanto ha fatto e rappresentato per il Coiano Santa Lucia e per tutto il movimento del calcio giovanile.

Nella circostanza il Presidente Roberto Macrì ha affermato che il Coiano Santa Lucia non utilizzerà in futuro la formula “Direttore Sportivo” per definire chi comunemente svolge tale funzione.

“Come si fa con i grandi atleti che hanno caratterizzato la storia di una società sportiva, anche il Coiano Santa Lucia ritira dal mercato una propria maglia: quella del DS, quella che è stata dell’unico ed indimenticabile Ferdinando Pampaloni.” Queste le parole del Presidente Roberto Macrì.

Con l’occasione è stato ribadito che presto verranno comunicate ulteriori iniziative che, di concerto con le istituzioni civili e sportive verranno proposte per ricordare la figura di Pampaloni.

Nel frattempo prosegue la raccolta fondi in suo nome finalizzata alla realizzazione del “Med Ospice Tutto è vita”, una struttura dedicata a chi si trova ad affrontare l’ultimo tragitto della propria vita e che verrà realizzata nella vallata pratese con il recupero del borgo di Mezzana.

L’Iban del c/c dedicato al progetto per chi fosse interessato a contribuire è IT02B0200802847000103160820.

