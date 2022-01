“IL COLORE DEGLI ETRUSCHI” AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTIMINO

L’attività per famiglie di domenica 30 gennaio è all’insegna del colore

CARMIGNANO. Al Museo Archeologico di Artimino l’ultima domenica di gennaio è dedicata al colore.

Domenica 30 gennaio dalle ore 15.00, con il laboratorio “Il colore degli Etruschi”, i bambini dai 4 ai 10 anni scopriranno come dipingevano gli Etruschi, quali materiali usavano per colorare e come stendevano il colore. L’attività prevede la realizzazione di un pigmento a partire dalle terre naturali.

Il costo, comprensivo del biglietto di ingresso al museo, è di 5 euro a partecipante.

È necessario prenotare entro le ore 13.00 di sabato 29 gennaio, inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it. Le iniziative si realizzeranno con un minimo di 10 partecipanti.

Orari del Museo fino al 28 febbraio: sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Nei giorni feriali il museo è aperto su prenotazione per i gruppi, che possono contattare il museo inviando un’email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

