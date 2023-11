IL COMUNE ADERISCE ALLA FESTA DELLA TOSCANA ILLUMINANDO IL PALAZZO COMUNALE

Giovedì sera le logge del Palazzo comunale si tingono di rosso e bianco

PISTOIA. In occasione della Festa della Toscana, giovedì 30 novembre, dalle 18, le logge del Palazzo comunale in piazza del Duomo saranno illuminate con luci bianche e rosse, colori simbolo della Toscana. Per celebrare questa ricorrenza, infatti, il Presidente del Consiglio Regionale ha chiesto alle Amministrazioni di illuminare con i due colori un monumento di particolare pregio della città, un gesto per rappresentare unione e vicinanza fra le Istituzioni della regione e un messaggio di speranza per tutti i cittadini.

“I CARE”, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani” è il titolo dell’edizione 2023 della Festa della Toscana che proprio il 30 novembre ricorda la decisione con cui, nel 1786, l’allora Granduca Pietro Leopoldo fece della Toscana il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura.

[comune di pistoia]