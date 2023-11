IL COMUNE ADERISCE ALLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Le logge del Palazzo Comunale si tingono di blu dal 12 al 17 novembre

PISTOIA. In occasione della Giornata mondiale del diabete, che ogni anno ricorre il 14 novembre, all’imbrunire le logge del Palazzo comunale si tingeranno di colore blu dal 12 al 17 novembre, con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini su questa patologia e ricordare che la prevenzione è possibile attraverso corretti stili di vita e controlli periodici. All’iniziativa ha aderito il Comune di Pistoia su proposta dell’Associazione Diabetici Pistoiesi.

«Per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete, per alcuni giorni le logge del nostro Palazzo comunale saranno illuminate con una luce blu – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia –. In Italia sono oltre 3 milioni le persone malate di diabete e molte altre ne soffrono senza saperlo. Per questo motivo è importante una diagnosi attiva e precoce, da attivare anche attraverso i punti informativi allestiti in questi giorni dai volontari dell’Associazione, le consulenze e le misurazioni gratuite di alcuni parametri, come la glicemia e la pressione arteriosa.»

Istituita nel 1991 dall´International diabetes federation insieme all’Organizzazione mondiale della sanità, dal 2002 in Italia la Giornata mondiale del diabete viene coordinata da Diabete Italia, anche tramite le Associazioni Diabetici territoriali, per informare l’opinione pubblica sulla malattia e sui metodi per prevenirla e gestirla.

[comune di pistoia]