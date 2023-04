IL COMUNE AGGIORNA L’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

I cittadini possono richiedere l’iscrizione negli elenchi entro il 31 luglio

PISTOIA. Fino al 31 luglio i cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pistoia, possono richiedere l’iscrizione negli elenchi dei giudici popolari della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello.

L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado.

Requisiti per l’iscrizione: occorre essere iscritti nelle liste elettorali, buona condotta morale, età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni, titolo di studio di licenza di scuola media inferiore per i Giudici di Corte d’Assise e di licenza di scuola media superiore per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello.

Sono incompatibili con l’ufficio di giudice popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato e di qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

La domanda può essere inviata via mail all’indirizzo ufficioelettorale@comune.pistoia.it; tramite Pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it; via fax al numero 0573 371876 oppure consegnata (previo appuntamento, da prendere ai numeri 0573 371855, 371856, 371844) all’ufficio Elettorale del Comune di Pistoia in via Santa 5.

Il modulo di domanda con le relative istruzioni è scaricabile dal sito del Comune a questo link: https://bit.ly/43amu6n

[comune di pistoia]