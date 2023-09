IL COMUNE: ATTRIBUIRE ALLA POTATURA UN SIGNIFICATO POLITICO È FUORVIANTE

Ecco la nota dell’Amministrazione inoltrata ad Anpi e relativa alla siepe del Monumento alla Resistenza

PISTOIA. Non si tratta ovviamente di un’azione politica e dispiace leggere che si voglia attribuire ad una potatura, effettuata dal personale addetto, un significato politico che non ha.

Al contrario, il significato politico ce l’hanno le tante riunioni già fatte nell’ambito del Cudir per riqualificare – dopo decenni – il monumento ai Caduti e l’area circostante, così come – per rimanere in piazza della Resistenza – il monumento (donato dall’associazione Linea Gotica ed Esercito Brasiliano) dedicato alla memoria delle infermiere e del personale della Feb che abbiamo posizionato nel parco o la targa in memoria di Renato Moscato, frutto tangibile della collaborazione tra il Comune, l’Anpi e il Cudir.

Tornando alla potatura, essa è stata effettuata a seguito delle frequenti segnalazioni dei cittadini per l’utilizzo oltraggioso che alcuni incivili fanno quotidianamente del monumento alla Resistenza, trasformandolo in un angolo degradato.

Proprio a queste segnalazioni è seguito un intervento dei giardinieri e proprio per risolvere il problema l’Amministrazione, come detto, ha in ponte la riqualificazione dell’area da progettare in accordo con il Cudir.

Si può quindi discutere, adesso, del tipo di potatura fatta ma occorre ribadire con forza che attribuire ad essa un significato politico è fuorviante rispetto a quanto realmente accaduto.

La comunione di intenti da sempre mostrata nell’ambito del Cudir, i tanti interventi realizzati insieme ad Anpi, le iniziative portate avanti – come la cittadinanza illustre a Silvano Fedi e la tomba monumentale per il partigiano – dimostrano la volontà di andare avanti lungo una strada che è ben definita.

Una volontà che si basa sulle idee e che non può certo essere messa in dubbio da una potatura.

Questa Amministrazione rinnova dunque l’invito a continuare nel percorso intrapreso perché l’unione tra i vari gruppi che animano il Cudir, e la collaborazione che finora c’è stata con Anpi, hanno permesso di rafforzare simboli, eventi ed occasioni di celebrazione e riflessione legati alla Memoria e alla nostra storia.

[faragli — comune di pistoia]

