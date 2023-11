IL COMUNE CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEL DONO

Stasera le logge del Palazzo comunale si tingono di rosso

PISTOIA. Le logge del Palazzo comunale, stasera martedì 28 novembre, all’imbrunire si illumineranno di rosso. Il Comune di Pistoia aderisce, infatti, al Giving Tuesday, la Giornata mondiale del dono, che si celebra l’ultimo martedì di novembre. L’iniziativa è nata nel 2012 a New York, per sensibilizzare e incoraggiare le persone alla generosità e a donare per costruire un mondo più solidale. In Italia l’iniziativa è promossa da Aifr Fondazione Filantropica e ha il patrocinio di Anci.

«Il Giving Tuesday è il più grande evento internazionale dedicato alla generosità e alla solidarietà – sottolinea Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale –. È un invito a compiere gesti, anche piccoli, che diffondano altruismo e generosità nelle nostre comunità.

Non a caso il colore scelto da questa campagna è il rosso, che richiama l’amore e la cura per gli altri. Si può donare tempo, attenzione, aiuto, incoraggiamento, disponibilità emotiva, e ognuna di queste azioni, anche se portate avanti singolarmente, genera un impatto importante sulla società, creando una sensibilità collettiva. L’altruismo ci aiuta a costruire reti sociali migliori».

[comune di pistoia]