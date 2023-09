IL COMUNE DI PISTOIA COMPARTECIPA ALLA SPESA PER IL PARCHEGGIO A CASON DEI GIACOMELLI

A realizzarlo sarà l’amministrazione comunale di Agliana. La soddisfazione di Cinzia Cerdini

PISTOIA —AGLIANA. La giunta comunale di Pistoia ha, in questi giorni, deliberato di approvare un progetto preparato dal Comune di Agliana e di formalizzare con lui una convenzione per poter stanziare la metà della somma necessaria alla realizzazione, per un parcheggio pubblico, sito sul territorio comunale di Agliana, ma a servizio di cittadini residenti nella frazione di Cason dei Giacomelli che fa appunto parte del Comune di Pistoia.

È un risultato per il quale mi sono impegnata in prima persona da quando sono stata eletta e che ha comportato tanto tempo e paziente impegno.

Si tratta di realizzare un’opera pubblica, progettualmente semplice, ma piuttosto complessa dal punto di vista burocratico, vista la necessità di mettere d’accordo due enti locali differenti e di prevedere appositi stanziamenti su due differenti bilanci.

Sono particolarmente orgogliosa di questo risultato atteso da tempo e spero che adesso il Comune di Agliana possa dare rapidamente corso ai lavori di realizzazione del tanto agognato parcheggio.

Voglio ringraziare gli Assessori e gli uffici che ci hanno lavorato perché, avendo vissuto per molti anni al Cason dei Giacomelli, ci tenevo in modo particolare a veder realizzato quel parcheggio grazie anche al mio impegno.

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier